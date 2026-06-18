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Lublin

Kierwiński: zatrzymana osoba to podejrzewany o dokonanie zabójstwa Rosjanina

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Marcin Kierwiński - Marek Boroń - Tomasz Siemoniak
Marcin Kierwiński: zatrzymany posługiwał się gruzińskim paszportem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Zatrzymany dziś mężczyzna to człowiek, który jest podejrzewany o dokonanie zabójstwa Siemiona Skriepieckiego. Miał posługiwać się paszportem gruzińskim, wystawionym na mężczyznę w wieku 36 lat - poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Kierwiński stwierdził, że zatrzymany mógł też uczestniczyć w przestępstwach w Polsce w 2022 roku. Chodziło o kontakty ze zorganizowaną grupą przestępczą.

Zdementował pojawiające się wcześniej informacje, jakoby zatrzymany mężczyzna był tylko kierowcą właściwego zabójcy.

Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak informują o szczegółach zatrzymania
Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak informują o szczegółach zatrzymania
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Badają, czy wynajęły go obce służby

Natomiast minister Tomasz Siemioniak, koordynator służb specjalnych, powiedział, że intensywnie badany jest wątek udziału obcych państw i obcych służb.

- Może to być taki sposób działania, że obce służby wynajmują przestępców do różnych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach. Wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, ale dotyczyło pobić na zlecenie - stwierdził Siemioniak.

Zatrzymano podejrzanego
Zatrzymano podejrzanego
Źródło zdjęcia: Lubelska Policja

Zatrzymano go w hostelu

Mężczyzna ma 36 lat. Posługuje się gruzińskim paszportem. Zatrzymano go w jednym z hosteli w Piastowie w okolicach Warszawy.

Na pytanie, jak służbom udało się ustalić miejsce pobytu podejrzanego, Tomasz Siemoniak odparł, że były to "kwestie monitoringu, środków łączności i zeznań świadków".

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Będą analizować jego powiązania

- Chodzi nam o to, aby wykryć wszystkich sprawców, wykryć mocodawców, którzy to niewątpliwie zlecali. Natomiast hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Na tym polegała jego działalność - stwierdził.

Dodał, że przesłuchanie głównego podejrzanego, analiza jego środków łączności i powiązań przyniesie odpowiedzi na te pytania. - Na tym etapie śledczy zakładają bardzo dużo różnych hipotez - podkreślał.

Natomiast Marcin Kierwiński poinformował, że w hostelu przebywali też inni cudzoziemcy. Zatrzymano osiem osób, sprawdzana jest legalność ich pobytu w Polsce. Minister dziękował też lokalnej społeczności, której informacje pomogły policji w pracy.

W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę
W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

Próbował uciekać. Policja o szczegółach zatrzymania

Generalny inspektor Marek Boroń, Komendant Główny Policji, pytany o szczegóły zatrzymania podejrzanego, powiedział, że służby weszły do wszystkich pomieszczeń w hostelu.

- Nie była możliwa ucieczka, a taka próba tej osoby była - zaznaczył.

Podkreślał też, że zatrzymania dokonano w taki sposób, aby wszyscy, którzy przebywali w hostelu, byli zabezpieczeni i aby nikomu nic się nie stało. Zapytany, czy mężczyzna przygotowywał się do opuszczenia Polski, odparł, że na razie za wcześnie, aby o tym mówić.

- Zbieramy materiał dowodowy i wiemy, jak to jest ważne, żeby ustalić jego związki z osobami, które są na terenie Polski. Mamy świadomość tego, że na pewno nie działał sam - mówił komendant.

Zginął rosyjski artysta

Do zabójstwa doszło w poniedziałek około godziny 9.30-9.45 na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej.

Zginął 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań władz Federacji Rosyjskiej.

Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Zatrzymano dwóch Białorusinów. Zostali zwolnieni do domu

Na miejscu zbrodni - podała prokuratura - zabezpieczono mienie ofiary, jak telefon komórkowy i pieniądze oraz liczne ślady kryminalistyczne, w tym pięć łusek oraz pocisk kalibru 9 mm LUGER GEC.

W okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej policja zatrzymała dwóch Białorusinów w wieku ok. 33-37 lat. Śledczy weryfikowali ich udział i związek ze zdarzeniem. Ostatecznie okazało się, że nie mają związku ze sprawą. Zostali zwolnieni do domu.

Siemion Skriepiecki przez lata krytykował on przede wszystkim Władimira Putina i rosyjski reżim.

Źródło: TVN24
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Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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