Paliło się łóżko i meblościanka. Znaleźli ciało kobiety

W niedzielę (14 grudnia) po godzinie 17 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Garbarskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
Jak podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, pożar objął łóżko i meblościankę. Strażacy odnaleźli zwęglone ciało 72-letniej kobiety.
Strażacy przekazali, że mogło dojść do zaprószenia ognia od papierosa.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny zdarzenia i okoliczności śmierci kobiety.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim