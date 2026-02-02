Radiowóz zatrzymał się przed przejściem. W jego tył uderzyło bmw

Do zdarzenia doszło pod Kutnem (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Strzelce pod Kutnem. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem.

Wjechał w tył radiowozu

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca bmw nie zauważył radiowozu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. W efekcie osobówka uderzyła w tył policyjnego pojazdu - przekazała aspirant Daria Olczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Zderzenie BMW z policyjnym radiowozem Źródło: Panoramakutna.pl

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, kierujący bmw został ukarany mandatem.