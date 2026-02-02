Radiowóz zatrzymał się przed przejściem. W jego tył uderzyło bmw

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Strzelce pod Kutnem. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem.
Wjechał w tył radiowozu
- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca bmw nie zauważył radiowozu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. W efekcie osobówka uderzyła w tył policyjnego pojazdu - przekazała aspirant Daria Olczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, kierujący bmw został ukarany mandatem.
Autorka/Autor: pk/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Panoramakutna.pl