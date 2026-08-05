Łódź Zderzenie busa i ciężarówki. Dwie osoby ranne Oprac. Piotr Krysztofiak |

Poważny wypadek na DK91 pomiędzy Łęczycą i Ozorkowem Źródło wideo: KPP w Zgierzu Źródło zdj. gł.: KPP w Zgierzu

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Do zdarzenia doszło przed godziną 7.30 na drodze krajowej 91 w Sierpowie pomiędzy Ozorkowem i Łęczycą. Służby otrzymały informację o zderzeniu dwóch samochodów.

Czołowe zderzenie busa i ciężarówki

Jak przekazał sekcyjny Dominik Wilk ze straży pożarnej w Zgierzu, doszło do czołowego zderzenia busa i ciężarówki. - W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane i zakleszczone w pojazdach. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do osób poszkodowanych i ewakuowali je z pojazdów. Jedna osoba była reanimowana, lekarze przywrócili jej funkcje życiowe, nieprzytomna została zabrana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformował strażak.

Poważny wypadek na DK91 pomiędzy Łęczycą i Ozorkowem Źródło zdjęcia: KPP w Zgierzu

Poważny wypadek na DK91 pomiędzy Łęczycą i Ozorkowem Źródło zdjęcia: KPP w Zgierzu

Droga krajowa 91 w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana kilka godzin. Po godzinie 10.30 służby poinformowały o jej odblokowaniu.