Potrąciła dziecko na chodniku. Chłopiec trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w powiecie sieradzkim Źródło: TVN24 Łódź

Do wypadku doszło około godziny 16 w Sieradzu (Łódzkie). Jak poinformowała aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, w rejonie ulic Piłsudskiego i Alei Zwycięstwa doszło do potrącenia sześciolatka. Chłopiec znajdował się na chodniku i to tam potrąciła go 69-latka kierująca hyundaiem.

Do zdarzenia doszło chwilę po tym, jak chłopiec wyszedł ze szkoły, i był pod opieką ojca. Został przetransportowany do Szpitala Matki Polki w Łodzi. Wiadomo, że był przytomny, a jego życie nie jest zagrożone.

Aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka przekazała, że 69-latka była trzeźwa i posiadała uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Po wypadku kobiecie zatrzymano prawo jazdy.

Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja.

