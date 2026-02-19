Do zdarzenia doszło we wtorek w Raczynie w powiecie wieluńskim. Jak przekazała starszy aspirant Katarzyna Stefaniak z policji, dyżurny po godzinie 10 otrzymał zgłoszenie o zwłokach kobiety w domu jednorodzinnym. W sprawie został zatrzymany 54-letni mężczyzna.
Zadał cios nożem
Zatrzymanemu 54-letniemu mężczyźnie prokurator ogłosił zarzut zabójstwa swojej 35-letniej znajomej.
- W czasie spotkania towarzyskiego, przy spożywaniu alkoholu podejrzany zadał nożem śmiertelny cios pokrzywdzonej w klatkę piersiową. Podejrzany przyznał się do zarzutu i opisał przebieg zdarzenia. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec Zbigniewa G. tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prokurator Jolanta Szkilnik.
54-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: pk/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wieluniu