Łódź

Zadał śmiertelny cios nożem 35-latce. Areszt dla 54-latka

Tragedia pod Wieluniem. Nie żyje 35-latka
Do zdarzenia doszło w powiecie wieluńskim
Źródło: Google Earth
Zarzut zabójstwa usłyszał 54-latek spod Wielunia, który zadał śmiertelny cios nożem w klatkę piersiową 35-letniej kobiety. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Raczynie w powiecie wieluńskim. Jak przekazała starszy aspirant Katarzyna Stefaniak z policji, dyżurny po godzinie 10 otrzymał zgłoszenie o zwłokach kobiety w domu jednorodzinnym. W sprawie został zatrzymany 54-letni mężczyzna.

Zadał cios nożem

Zatrzymanemu 54-letniemu mężczyźnie prokurator ogłosił zarzut zabójstwa swojej 35-letniej znajomej.

- W czasie spotkania towarzyskiego, przy spożywaniu alkoholu podejrzany zadał nożem śmiertelny cios pokrzywdzonej w klatkę piersiową. Podejrzany przyznał się do zarzutu i opisał przebieg zdarzenia. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec Zbigniewa G. tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prokurator Jolanta Szkilnik.

Tragedia pod Wieluniem. Nie żyje 35-latka
Tragedia pod Wieluniem. Nie żyje 35-latka
Źródło: KPP w Wieluniu

54-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wieluniu

Wieluń Łódzkie województwo łódzkie Zabójstwo Policja Prokuratura Wymiar sprawiedliwości
