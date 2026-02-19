Do zdarzenia doszło w powiecie wieluńskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło we wtorek w Raczynie w powiecie wieluńskim. Jak przekazała starszy aspirant Katarzyna Stefaniak z policji, dyżurny po godzinie 10 otrzymał zgłoszenie o zwłokach kobiety w domu jednorodzinnym. W sprawie został zatrzymany 54-letni mężczyzna.

Zadał cios nożem

Zatrzymanemu 54-letniemu mężczyźnie prokurator ogłosił zarzut zabójstwa swojej 35-letniej znajomej.

- W czasie spotkania towarzyskiego, przy spożywaniu alkoholu podejrzany zadał nożem śmiertelny cios pokrzywdzonej w klatkę piersiową. Podejrzany przyznał się do zarzutu i opisał przebieg zdarzenia. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec Zbigniewa G. tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prokurator Jolanta Szkilnik.

54-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.