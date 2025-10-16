Wiózł "na pace" 9 osób. Wszystkie siedziały na drewnianych ławkach

Raciborów w powiecie kutnowskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 15 października po godzinie 14 w miejscowości Raciborów. Policjanci z kutnowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej Mercedesa Sprintera, którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość.

9 osób siedziało "na pace" na drewnianych ławkach

Jak informuje aspirant Daria Olczyk z policji w Kutnie, po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że pojazd nie posiada ważnego przeglądu technicznego. Ale to nie wszystko. - Mundurowi postanowili sprawdzić przewożony ładunek i okazało się, że na skrzyni ładunkowej - tak zwanej pace -kierowca przewoził 9 osób niezgodnie z przepisami. W środku były ustawione ławki, na których siedzieli pasażerowie. Przewożonym w ten sposób ludziom groziło poważne niebezpieczeństwo - przekazuje policjantka.

Wiózł 9 osób. Siedziały na drewnianych ławkach Źródło: KPP w Kutnie

Policjanci na 58-latka nałożyli mandaty karne na łączną kwotę 3100 złotych oraz 21 punktów karnych. W związku z brakiem badań technicznych policjanci zatrzymali kierującemu dowód rejestracyjny, natomiast za przewożenie pasażerów niezgodnie z obowiązującymi przepisami mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące.