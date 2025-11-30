Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Była wielka okazja, jest wielka wojna

|
Przedsiębiorca zablokował auto sąsiada betonowymi belkami. A to tylko jeden z wielu incydentów w tym konflikcie
Po wprowadzeniu zaczęły piętrzyć się problemy techniczne
Kupili nowoczesne domy w dobrej lokalizacji - kosztowały tyle, co mieszkanie w wielkiej płycie. Potem entuzjazm malał - do domów lała się woda w czasie deszczu, ciepło uciekało nieszczelnymi drzwiami, a kostka przy garażu się zapadła. Dzisiaj właściciele dwóch domów w Pabianicach pod Łodzią prowadzą otwarty konflikt z przedsiębiorcą, od którego kupili nieruchomości. Są złośliwości, uprzykrzanie życia, groźby, wykopywanie słupów nad ranem i unieruchamianie aut.
Artykuł dostępny w subskrypcji

Oferta była bardzo atrakcyjna. Za 600 tysięcy złotych można było stać się właścicielem nowego domu o powierzchni 168 metrów kwadratowych. Do tego własne podwórko, garaż i miła okolica - niedaleko lasu, z dala od zgiełku, ale ciągle w odległości kilku kilometrów od węzłów S14 i S8. Można dostać się sprawnie niemal w dowolne miejsce. - Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe? I niestety było. Decyzja o kupnie rozpoczęła efekt domina, które doprowadziło do tego, że nasze dziecko boi się mieszkającego po sąsiedzku dewelopera, a my jesteśmy w ciągłym napięciu, co ten człowiek znowu wymyśli, żeby uprzykrzyć nam życie - mówi Kamil Hamrin i jego żona Honorata. Dlaczego? Do tego za chwilę dojdziemy. 

Bartosz Żurawicz
Bartosz Żurawicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Real pogubiony. Kolejna wpadka
EUROSPORT
imageTitle
Lech nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
imageTitle
Ściana ognia na popularnym stadionie. Meczu nie dokończono
EUROSPORT
imageTitle
Legenda wróży wielką karierę 14-latkowi z Polski
EUROSPORT
imageTitle
"Wiele powodów" i głuchy apel ministra. Zagrali mimo kontrowersji
EUROSPORT
Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
Polska
1 godz 5 min
Kraśko, Zalewska, Piotrowski
Odwołane spotkanie z Orbanem i hasła na stadionach. Kto dyktuje sposób mówienia prawicy?
W kuluarach
Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji
Rozmowy pokojowe "owocne", chociaż "jest wiele ruchomych elementów"
Świat
Mgły
Ostrzeżenia IMGW. Prawie cała Polska na żółto
METEO
Renifer uciekł ze świątecznej parady
Renifer uciekł ze świątecznego wydarzenia
METEO
Waldemar Buda i Anita Kucharska-Dziedzic
"To jest jakaś bzdura". Waldemar Buda komentuje doniesienia o niepłaceniu składek
Polska
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Na stole leżały trzy scenariusze". Kulisy decyzji Nawrockiego
Polska
imageTitle
Faworyci nie zawodzą w UK Championship
EUROSPORT
imageTitle
Nerwowe derby Londynu. Z golami poczekali po przerwie
EUROSPORT
Papież Leon XIV w Libanie
"Bardzo cierpieliście". Papież Leon XIV w Libanie
Świat
Ambasada USA w Lizbonie
Tragiczny wypadek przy ambasadzie USA
Świat
Deszcz, noc
Uwaga na marznące opady
METEO
Do katastrofy śmigłowca Robinson R44 doszło na Podkarpaciu
Dwóch braci zginęło w katastrofie śmigłowca. "Odeszli młodzi, przedsiębiorczy ludzie"
Rzeszów
imageTitle
Katarska noc mistrza świata. Verstappen nie powiedział jeszcze ostatniego słowa
EUROSPORT
Puchacz śnieżny (łac. Bubo scandiacus)
Pojawiły się w Chicago i zleciały się tłumy
METEO
Wilno lotnisko
Lotnisko w Wilnie sparaliżowane
Świat
imageTitle
Wielki gest wyróżniony nagrodą
EUROSPORT
Indie
Ditwah zbliża się do kolejnego kraju, są już pierwsze ofiary
METEO
Prezydent Karol Nawrocki
Tusk apeluje do prezydenta. "Trzymajmy się tej zasady"
Polska
Wrocław
Architekt o agresywnym zachowaniu byłego wiceprezydenta. Ten odpowiada: to jest dziecinada
Wrocław
Burmistrz Nadarzyna interweniuje w sprawie śmiecenia
Wyrzucali do kontenerów na ubrania opony, meble, zabawki. PCK wypowiedział im umowę
WARSZAWA
imageTitle
Polki z wygraną w mistrzostwach świata. Awans mają już pewny
EUROSPORT
Afera w środowisku kajakarskim. Trener młodych kajakarzy z zarzutami
Trener młodych kajakarzy z zarzutami. Zbierał pieniądze i nie rozliczał
Olsztyn
imageTitle
Trener chce odejść. Raków znów zabawił się z rywalem
EUROSPORT
Karambol
Duży karambol na autostradzie
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica