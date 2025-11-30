Była wielka okazja, jest wielka wojna

Po wprowadzeniu zaczęły piętrzyć się problemy techniczne

Oferta była bardzo atrakcyjna. Za 600 tysięcy złotych można było stać się właścicielem nowego domu o powierzchni 168 metrów kwadratowych. Do tego własne podwórko, garaż i miła okolica - niedaleko lasu, z dala od zgiełku, ale ciągle w odległości kilku kilometrów od węzłów S14 i S8. Można dostać się sprawnie niemal w dowolne miejsce. - Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe? I niestety było. Decyzja o kupnie rozpoczęła efekt domina, które doprowadziło do tego, że nasze dziecko boi się mieszkającego po sąsiedzku dewelopera, a my jesteśmy w ciągłym napięciu, co ten człowiek znowu wymyśli, żeby uprzykrzyć nam życie - mówi Kamil Hamrin i jego żona Honorata. Dlaczego? Do tego za chwilę dojdziemy.