Prasa rolnicza wciągnęła 26-latka

Do wypadku doszło w środę po godzinie 14 w miejscowości Mroczki Małe w powiecie sieradzkim.

Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, podczas prac polowych 26-latek został wciągnięty przez prasę rolniczą do bel.

Poszkodowanego udało się wyciągnąć z maszyny przed przyjazdem służb. Mimo przeprowadzonej resuscytacji nie udało się mu przywrócić funkcji życiowych.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.