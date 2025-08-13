Prasa rolnicza wciągnęła 26-latka

Do wypadku doszło w środę po godzinie 14 w miejscowości Mroczki Małe w powiecie sieradzkim.
Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, podczas prac polowych 26-latek został wciągnięty przez prasę rolniczą do bel.
Poszkodowanego udało się wyciągnąć z maszyny przed przyjazdem służb. Mimo przeprowadzonej resuscytacji nie udało się mu przywrócić funkcji życiowych.
Policja wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Sieradzu