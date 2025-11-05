Jechali w tym samym kierunku, rowerzystka nie żyje

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 22.20 na drodze wojewódzkiej numer 482 w miejscowości Mikołajówek, w gminie Łask. Służby otrzymały informację o potrąceniu pieszego. Na miejsce pojechały zastępy straży pożarnej z Łasku, policja i zespół ratownictwa medycznego.
Nie żyje 59-letnia rowerzystka
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, kierując samochodem marki Citroen Jumper, jadąc w kierunku Zduńskiej Woli, potrącił jadącą w tym samym kierunku 59-letnią mieszkankę powiatu łaskiego poruszającą się rowerem. Pomimo podjętej reanimacji kobieta poniosła śmierć na miejscu. Kierujący pojazdem był trzeźwy - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Kozłowski z policji w Łasku.
Szczegółowe okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo prowadzone przez policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łasku.
