Jechali w tym samym kierunku, rowerzystka nie żyje

Śmiertelne potrącenie rowerzystki pod Łaskiem Źródło: KP PSP w Łasku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 22.20 na drodze wojewódzkiej numer 482 w miejscowości Mikołajówek, w gminie Łask. Służby otrzymały informację o potrąceniu pieszego. Na miejsce pojechały zastępy straży pożarnej z Łasku, policja i zespół ratownictwa medycznego.

Nie żyje 59-letnia rowerzystka

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, kierując samochodem marki Citroen Jumper, jadąc w kierunku Zduńskiej Woli, potrącił jadącą w tym samym kierunku 59-letnią mieszkankę powiatu łaskiego poruszającą się rowerem. Pomimo podjętej reanimacji kobieta poniosła śmierć na miejscu. Kierujący pojazdem był trzeźwy - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Kozłowski z policji w Łasku.

Śmiertelne potrącenie rowerzystki pod Łaskiem Źródło: KP PSP w Łasku

Śmiertelne potrącenie rowerzystki pod Łaskiem Źródło: KP PSP w Łasku

Szczegółowe okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo prowadzone przez policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łasku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD