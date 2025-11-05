Logo strona główna
Łódź

Jechali w tym samym kierunku, rowerzystka nie żyje

Śmiertelne potrącenie rowerzystki pod Łaskiem
Śmiertelne potrącenie rowerzystki pod Łaskiem
Źródło: KP PSP w Łasku
26-letni kierowca busa potrącił jadącą na rowerze 59-letnią kobietę na drodze wojewódzkiej 482 w Mikołajówku pod Łaskiem (Łódzkie). Kobieta mimo reanimacji zmarła.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 22.20 na drodze wojewódzkiej numer 482 w miejscowości Mikołajówek, w gminie Łask. Służby otrzymały informację o potrąceniu pieszego. Na miejsce pojechały zastępy straży pożarnej z Łasku, policja i zespół ratownictwa medycznego.

Nie żyje 59-letnia rowerzystka

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, kierując samochodem marki Citroen Jumper, jadąc w kierunku Zduńskiej Woli, potrącił jadącą w tym samym kierunku 59-letnią mieszkankę powiatu łaskiego poruszającą się rowerem. Pomimo podjętej reanimacji kobieta poniosła śmierć na miejscu. Kierujący pojazdem był trzeźwy - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Kozłowski z policji w Łasku.

Śmiertelne potrącenie rowerzystki pod Łaskiem
Śmiertelne potrącenie rowerzystki pod Łaskiem
Źródło: KP PSP w Łasku
Śmiertelne potrącenie rowerzystki pod Łaskiem
Śmiertelne potrącenie rowerzystki pod Łaskiem
Źródło: KP PSP w Łasku

Szczegółowe okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo prowadzone przez policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łasku.

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Łasku

