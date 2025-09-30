Rower elektryczny zmienił się w kulę ognia

Bateria w rowerze eksplodowała Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

We wpisie na profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, który był dołączony do nagrania czytamy, że rower był używany przez kuriera. Pojazd stał w ścisłym centrum Łodzi - w pobliżu skrzyżowania al. Piłsudskiego i Kilińskiego. Z komentarzy wynika, że jadący rowerem mężczyzna zatrzymał się, bo bateria zaczęła iskrzyć. Kiedy zszedł z roweru doszło do serii wybuchów, a pojazd stanął w płomieniach. Co kilka sekund - co widać na nagraniu - do góry oraz w bok wystrzeliwały na kilka metrów języki ognia. Wszystkiemu przyglądali się świadkowie.

Co było przyczyną zdarzenia? O komentarz do sprawy poprosiliśmy straż pożarną. Na odpowiedź jeszcze czekamy.

Jednoślady pod lupą

Rowery elektryczne od kilku miesięcy są tematem debaty publicznej. W połowie sierpnia, podczas akcji zorganizowanej w Warszawie okazało się, że z 350 skontrolowanych pojazdów co siódmy nie mieścił się w definicji roweru.

Podobne akcje - z podobnym skutkiem - odbywały się też w innych miastach. Czego dokładnie dopatrywali się policjanci? Jak wskazała stołeczna policja, nie wszystkie jednoślady, które na pierwszy rzut oka wyglądają na rowery elektryczne, rzeczywiście w myśl przepisów nimi są.

Rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. definicja roweru z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Jednoślad, który nie spełnia tych kryteriów jest motorowerem. Posiadanie takiego pojazdu związane jest z kilkoma obowiązkami - musi mieć homologację, przegląd techniczny, tablice rejestracyjne i ubezpieczenie. Można nim się poruszać tylko po jezdni. Dodatkowo kierujący musi posiadać prawo jazdy kategorii B. Osoby bez prawa jazdy lub niepełnoletnie powyżej 14. roku życia powinny posiadać prawo jazdy kategorii AM.

