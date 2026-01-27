Logo strona główna
Łódź

Przystawiła taksówkarzowi nóż do szyi, ubliżała mu. Udało mu się uciec

Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Nagranie z taksówki. Agresywna kobieta grozi kierowcy
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
Kobieta, która w Łodzi napadła na taksówkarza jest już w rękach policji. Na nagraniu z kamerki samochodowej widać jak 32-latka grozi kierowcy, a ten próbuje ją uspokajać. - Udało mi się złapać taki moment, żeby odpiąć pas i wyskoczyć z tego auta - mówi tvn24.pl kierowca.

Łódzcy policjanci poinformowali we wtorek o zatrzymaniu kobiety, która dopuściła się rozboju z użyciem noża. Poszkodowany to 22-letni kierowca, które realizuje odpłatne przewozy na aplikację.

Sytuację, do której doszło 26 stycznia na Widzewie zarejestrowała kamera umieszczona w aucie.

Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Zaczęła się awanturować i wyciągnęła nóż

Jak informuje policja, podczas wykonywanego kursu 32-letnia klientka zaczęła się awanturować.

- Była zła, bo chciała jechać do Głowna koło Łodzi. Powiedziała "tam zapłacą panu na miejscu". Popatrzyłem na panią i stwierdziłem, że nie mam do niej zaufania. Odpowiedziałem, że tam nie będę jechał - powiedział Denis - kierowca taksówki, do którego dotarł dziennikarz tvn24.pl.

- Pokrzywdzony poprosił, aby kobieta opuściła pojazd. Wówczas kobieta wyciągnęła nóż i pod groźbą jego użycia kazała mu kontynuować jazdę w wyznaczone miejsce" – przekazała asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Kobieta zachowywała się agresywnie
Kobieta zachowywała się agresywnie
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

"Udało mi się złapać taki moment"

Na nagraniu z zajścia widać, że szczególnie niebezpiecznie zrobiło się wtedy, gdy kobieta zaczęła podejrzewać, że kierowca wezwał pomoc. Wtedy stała się jeszcze bardziej agresywna i zaczęła wymachiwać nożem.

22-latek próbował uspokoić agresorkę. - Udało mi się złapać taki moment, żeby odpiąć pas i wyskoczyć z tego auta. Próbowałem zamknąć ją w aucie, ale się nie udało i ona zbiegła. Potem ktoś obok przejeżdżał i wezwał policję - powiedział Denis.

Poszkodowany kierowca nie wyklucza, że klientka mogła być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Zaatakowali 16-latka maczetą i okradli. Policjanci zatrzymali drugiego z napastników

Zaatakowali 16-latka maczetą i okradli. Policjanci zatrzymali drugiego z napastników

WARSZAWA
Groził ekspedientce, żądał pieniędzy. Uciekł i kilka razy się przebierał, by zmylić policjantów

Groził ekspedientce, żądał pieniędzy. Uciekł i kilka razy się przebierał, by zmylić policjantów

Najnowsze

Grozi jej do 20 lat więzienia

Kobietę zatrzymano we wtorek rano. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi jej nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Okoliczności sprawy bada policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew.

Autorka/Autor: pk, aa/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Policja
