Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Odnaleźli Colargola, Uszatka i Pik-Poka. Lalki wróciły do Łodzi

Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Łódź
Źródło: Google Maps
Policjanci z Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście odzyskali elementy scenografii i lalki z produkcji o misiach Uszatku i Colargolu, czy zajączku Parauszku. Przed świętami Bożego Narodzenia funkcjonariusze pod wskazanym adresem w Warszawie zabezpieczyli ponad 20 pudeł. Wcześniej z Urzędem Miasta Łodzi skontaktowała się osoba, która twierdziła, że jest w posiadaniu eksponatów, chciała za nie kilkuset tysięcy złotych.

O odzyskaniu ważnych dla Łodzi elementów scenografii i lalek znanych z bajek i filmów poinformował Urząd Miasta Łodzi. "Łódź od lat starała się zabezpieczyć eksponaty Studia Małych Form Filmowych, znanego powszechnie jako Se-Ma-For. To właśnie w łódzkiej wytwórni filmów i seriali animowanych powstały kultowe bajki z równie kultowymi bohaterami: misiem Uszatkiem, pingwinem Pik-Pokiem, wróblem Ćwirkiem, kotami Filemonem i Bonifacym, czy misiem Colargolem. Wychowało się na nich niejedno pokolenie, a w Łodzi powstał cały szlak im poświęcony z rzeźbami, które można spotkać w różnych częściach miasta. Znane z bajek oryginalne lalki łódzkich bohaterów oraz elementy scenografii trafiły tuż przed wigilią Bożego Narodzenia w zapieczętowanych pojemnikach do EC1. To efekt śledztwa i działań przeprowadzonych wspólnie przez łódzką policję i prokuraturę" - czytamy w komunikacie urzędu.

Pingwin Pik-Pok wrócił do Łodzi
Pingwin Pik-Pok wrócił do Łodzi
Źródło: Muzeum Kinematografii w Łodzi
Miś Colargol wrócił do Łodzi
Miś Colargol wrócił do Łodzi
Źródło: Muzeum Kinematografii w Łodzi

Prokuratorskie śledztwo

Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, prokurator Paweł Jasiak, poinformował, że śledztwo w sprawie przestępstw gospodarczych, jakich miały dopuścić się w okresie od 2016 roku do 2019 roku osoby zarządzające Fundacją Filmową "Se-Ma-For" z siedzibą w Łodzi oraz spółką "Se-Ma-For" Produkcja Filmowa Sp. z o.o. nadzoruje Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście.

Zostało zainicjowane zawiadomieniem między innymi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

PISF miał udzielić tym podmiotom ponad 1,5 mln zł dotacji na produkcję pt. "Serce w murze". Pieniądze te nie zostały zwrócone, co skutkowało wydaniem przez sąd nakazu zapłaty, a następnie egzekucją komorniczą. W trakcie procedury zniknęło należące do "Se-Ma-For-a" mienie, w tym specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do produkcji znanych bajek.

- Wobec prezesa spółki Luca T. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów udaremnianie wykonania orzeczenia organu państwowego poprzez ukrywanie bądź usuwanie składników majątku, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie jest obecnie zawieszone z uwagi na niemożność ujęcia podejrzanego, który się ukrywa - powiedział prokurator.

Dodał, że poza PISF zawiadomienia do prokuratury złożyli także inni wierzyciele spółki oraz Muzeum Animacji. Wskazali, że pomiędzy osobami zarządzającymi oboma podmiotami "Se-Ma-For" doszło do zawarcia fikcyjnych umów pożyczek.

- Tak wykreowane zadłużenie stało się następnie podstawą do przejęcia w niewyjaśnionych okolicznościach historycznych eksponatów, w tym lalek z seriali "Miś Colargol", "Miś Uszatek", "Parauszek i przyjaciele", "Piotruś i Wilk" oraz "Tajemnica kwiatu paproci" - powiedział prokurator.

Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Źródło: Muzeum Kinematografii w Łodzi

Scenografia i lalki zabezpieczone w Warszawie

Prokurator Paweł Jasiak poinformował, że w toku śledztwa śledczy uzyskali informację, że z Urzędem Miasta Łodzi skontaktowała się osoba, która twierdziła, że jest w posiadaniu eksponatów i zażądała za nie kilkuset tysięcy złotych.

- Skontaktowała się z nami osoba twierdząca, że jest w posiadaniu lalek i zaproponowała ich odkupienie za kilkaset tysięcy złotych. Pod wskazanym warszawskim adresem rzeczywiście znaleźliśmy eksponaty studia "Se-Ma-For", pokazano nam także dokumenty rzekomo świadczące o prawie własności. Od razu powiadomiliśmy prokuraturę i poprosiliśmy o zabezpieczenie eksponatów - poinformował w komunikacie Błażej Moder, dyrektor EC1.

Policjanci, odnaleźli scenografię i lalki pod wskazanym adresem w Warszawie. W związku z tym prokurator podjął niezwłoczną decyzję o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu celem zabezpieczenia lalek. Postanowienie to zostało 22 grudnia skutecznie zrealizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a same przedmioty zostały złożone w EC1, gdzie będą oczekiwały na oficjalne oględziny procesowe. Samo postępowanie pozostaje zawieszone z uwagi na niemożność ujęcia podejrzanego.

Oględziny procesowe zabezpieczonej scenografii i lalek zaplanowano na połowę stycznia.

***

Tradycja Se-Ma-Fora sięga 1947 roku, gdy w Łodzi powstał pierwszy polski lalkowy film animowany. Od 1960 do 1990 roku działało Studio Małych Form Se-Ma-For, przez kolejnych dziewięć lat Studio Filmowe Semafor. Z łódzkiej wytwórni wyszło wiele kultowych animacji, m.in. "Przygody misia Colargola", "Zaczarowany ołówek", "Miś Uszatek", "Opowiadania Muminków", seria o kocie Filemonie. W latach 90. w koprodukcji polsko-brytyjskiej powstał w niej nagrodzony Oscarem "Piotruś i wilk".

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Kinematografii w Łodzi

Udostępnij:
TAGI:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieWarszawaPolicjaProkuraturaMiś CoralgolPingwin Pik-PokMiś UszatekLalkiWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
imageTitle
Wspaniały sukces Polaka w Londynie. Ratajski w ćwierćfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
Sześć osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej
Piramida finansowa na rynku kryptowalut. Sześć osób zatrzymanych
Szczecin
Kontenerowiec Ursa Major
Rosyjski statek zatonął. Dziennikarskie śledztwo ujawnia jego prawdziwy ładunek
Świat
Cecilia Gimenez
Nie żyje słynna konserwatorka-amatorka z Hiszpanii
Kultura i styl
A co, jeżeli związki partnerskie dotyczyłyby tylko osób różnej płci?
Ustawa o statusie osoby najbliższej. Jest decyzja rządu
Polska
Śnieg, zima, zawieje śnieżne
Czerwony alarm przed atakiem zimy. Doszły nowe ostrzeżenia
METEO
Straż Graniczna, lotnisko Kraków-Balice
Nie słuchał pilota, był agresywny. Pasażer skazany
Kraków
Piotr Wawrzyk
Akt oskarżenia w sprawie afery wizowej. W nim były wiceszef MSZ
Polska
Ominął wysepkę i ledwo nie zderzył się czołowo
Ominął wysepkę i niemal doprowadził do czołowego zderzenia
Lublin
Świąteczny pociąg metra
Komunikacja "zwolniła obroty". Rozkłady na sylwestra, Nowy Rok i Trzech Króli
WARSZAWA
Tusk i Nawrocki
Afera notatkowa i "niedopuszczalna komunikacja"
Polska
Wypadek pod Mławą
Na śliskiej nawierzchni uderzyła w drzewo. Zginęła
WARSZAWA
Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie trafił do aresztu
"Zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom". Miał maczetę
WARSZAWA
Zatrzymana 32-latka i jej konkubent za znęcanie się nad chorym dzieckiem
Pięciolatek był przypalany papierosem i bity. Jest akt oskarżenia
Trójmiasto
Wichrowe wzgórza
To będzie filmowy rok. Co zobaczymy w 2026?
Martyna Nowosielska-Krassowska
Teheran nie ma planów odwetu na Izraelu
Media: Iran pracuje nad nową bronią
Świat
Poseł Dariusz Matecki prowadzony na posiedzenie aresztowe
31 podejrzanych, ale będą następni. Jak idzie rozliczanie?
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Sąd apelacyjny ocenił odmowę wydania listu żelaznego
WARSZAWA
imageTitle
Ma 19 lat, narty w genach i niebywały talent. Czy zdobędzie historyczny medal?
EUROSPORT
Kira Rudyk
Rozmowa prezydentów "daje bardzo mało nadziei"
Świat
Śnieg w Warszawie (22.11.2024r.)
Ile śniegu może spaść w Warszawie
METEO
Brad Pitt w "F1: Film" (reż. Joseph Kosinski)
Kto widział wszystkie? Oto 15 świetnych filmów zagranicznych 2025
"WYBÓR WRONY"
warszawa tlum shutterstock_2573185445
"Koniec ery awizo". Co zmieni się od stycznia?
BIZNES
Mężczyzna wpadł na lotnisku
Na lotnisku przypomnieli mu o alimentach
Kraków
Skradzione ogrodzenie
Ukradli ogrodzenie wraz z bramą i furtką
WARSZAWA
Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce (czerwiec 2025)
Miliardy w obligacjach na polski atom
BIZNES
39-latek odpowie za atak maczetą
Jeden w szpitalu, drugi w areszcie. Po sporze o włączoną kuchenkę gazową
Opole
Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz fajerwerków w sylwestra? Warszawa przygląda się Krakowowi
WARSZAWA
Uciekał przed policją. Zawalił się pod nim lód
Uciekał przed policją. Załamał się pod nim lód. Nagranie
Lublin
imageTitle
Zwycięstwo w cieniu kontrowersji. Shiffrin bliska dyskwalifikacji
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica