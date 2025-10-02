Mieszkańcy zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę. Miał 3 promile Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Do zdarzenia doszło po godzinie 13 na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Zarzewskiej w Łodzi. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował filmiki, na których widać jak z jednego z pojazdów wyciągany jest przez mieszkańców kompletnie pijany kierowca - sprawca kolizji. Na drugim nagraniu widać, że mężczyzna siedzi przy jezdni i kiedy próbuje wstać, z trudnością trzyma się na nogach.

Trzy promile alkoholu

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą uderzył w Renault. Toyotą kierował 50-letni mężczyzna. To jest sprawca, był pijany, miał około trzech promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Renault kierował 24-latek, nikomu z uczestników zdarzenia nic się nie stało. Kierujący Toyotą został ujęty przez mieszkańców i na tę chwilę na miejscu trwają policyjne czynności - poinformowała aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.