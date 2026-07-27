Łódź Dwa razy potrącił rowerzystę. Nagranie Piotr Krysztofiak |

Rowerzysta doznał poważnych obrażeń nogi. Kierujący samochodem trafił do aresztu Źródło wideo: Prokuratura Okręgowa w Łodzi Źródło zdj. gł.: Prokuratura Okręgowa w Łodzi

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22 lipca przy ulicy Krótkiej w Łodzi kierowca samochodu marki Mercedes dwa razy potrącił rowerzystę. Całe zdarzenie nagrały kamery monitoringu.

Na nagraniu udostępnionym przez prokuraturę widać samochód, który zbliża się do skrzyżowania - zatrzymuje się częściowo na drodze rowerowej. Za pojazdem pojawia się rowerzysta, który uderza w tył Mercedesa ręką i podjeżdża z boku samochodu, prawdopodobnie by zwrócić uwagę kierowcy. Wtedy siedzący za kierownicą mężczyzna dwukrotnie rusza w przód i tył, potrącając przy tym kierującego jednośladem. Chwilę później odjeżdża z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w Łodzi Źródło zdjęcia: Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Poważne obrażenia rowerzysty, zarzuty dla kierowcy

Jak informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, rowerzysta doznał poważnych obrażeń nogi. - W wyniku najechania kołem samochodu na lewą stopę i jej zgniecenia u 48-letniego rowerzysty doszło do złamań otwartych kości. Kierowca - jak się okazało po wykonaniu badań - prowadził samochód, będąc pod wpływem narkotyków. Podczas przeszukania znaleziono u niego też ponad 200 gramów marihuany - przekazuje prokurator Paweł Jasiak.

Kierowca - 34-letni obywatel Izraela - usłyszał zarzuty.

- Obejmują usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, następstwem, której mogła być śmierć człowieka, oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego, jak również posiadania znacznych ilości narkotyków. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów - informuje Jasiak. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Decyzją sądu 34-latek został tymczasowo aresztowany.