Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Brutalnie zabił 26-lat temu. Mimo że zmieniał "kryjówki" został zatrzymany

51-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
51-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Źródło: KMP w Łodzi
Policjanci z Łodzi zatrzymali poszukiwanego dwoma listami gończymi 51-latka. Mężczyzna był poszukiwany za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, popełnione w 1999 roku.

W całym województwie łódzkim 17 i 18 grudnia przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą, której celem było zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości – zarówno poszukiwanych w celu ustalenia miejsca pobytu, jak i osób, wobec których wydano listy gończe. W trakcie dwudniowych działań policjanci dotarli do 161 poszukiwanych, w tym 26 osób ściganych na podstawie listów gończych.

Zabił w 1999 roku, został zatrzymany

Jedną z zatrzymanych osób był 51-latek poszukiwany za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, popełnione w 1999 roku. Dwa listy gończe za mężczyzną wydał Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa. - Mężczyzna po 20 latach w więzieniu miał jeszcze spędzić za kratami 4,5 roku. 51-latek ciągle zmieniał "kryjówki", aby uniknąć odpowiedzialności za wcześniej popełnione przestępstwo zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do tego drastycznego zdarzenia doszło 27 lutego 1999 roku, przy ulicy Piwnej w Łodzi. Tam znalezione zostało ciało właściciela posesji. Sprawca zaatakował swoją ofiarę m.in. poprzez zadawanie ciosów nożem - powodując rany na twarzy i tułowiu - przekazała aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

51-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
51-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Źródło: KMP w Łodzi

I dodała: - Prowadzone czynności doprowadziły do ustalenia, pod jakim adresem obecnie ukrywa się mężczyzna. Kiedy 17 grudnia 2025 roku stróże prawa podjechali pod wytypowany przez siebie adres – ulica Brzezińska -zauważyli poszukiwanego, który próbował uciec przez tylne wyjście posesji. Został zatrzymany. 51-latek nie krył zdziwienia widokiem stróżów prawa. 51-latek po wykonaniu z nim czynności został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe 4,5 roku.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Łodzi

Udostępnij:
TAGI:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaposzukiwaniWymiar sprawiedliwościZabójstwo
Czytaj także:
Tory w miejscowości Pięćmorgi
Samochód spadł z wiaduktu na tory pod jadący pociąg. Kierowca uciekł
Kujawsko-Pomorskie
Menzen i Braun jeszcze razem. Konwencja Konfederacji (24.06.2023)
"Dla nich Putin jest czyściutki, a Ukraina zła. To są dziady po prostu"
"FAKTY PO FAKTACH"
imageTitle
Polak zachwyca w Londynie. "Powrót po świętach będzie dla mnie czymś wielkim"
EUROSPORT
Zalane ulice w Redding
Ulice zamieniły się w potoki. Kolejna powódź może przyjść na święta
METEO
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Najpierw stracili funkcje, by po 10 dniach je odzyskać. W NBP "konflikt zażegnany"
BIZNES
TELEGRAM4
Poranny zamach na rosyjskiego generała. Nie żyje
Świat
22 0730 1na1 gosc-0004
Gawkowski: mamy prezydenta, który szkodzi Polsce
Areszt wobec Polaka zatrzymanego przez ABW
"Miał dokumentować wojskowe transporty". Areszt na trzy miesiące
imageTitle
Spurs z kolejnym zwycięstwem. Ciąg dalszy problemów Sochana
EUROSPORT
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęło mieszkanie i klatka schodowa. Jedna osoba poparzona
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Będzie areszt dla Ziobry? Dziś decyzja
pomagamy
Samotność w święta. Powstaje "Dom z sercem" dla seniorów, ale nie ma pieniędzy
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa auta na barierach, trzy osoby ranne, sprawca wypadku pijany
WARSZAWA
imageTitle
Zalewski jednym z bohaterów meczu. "Decydująca asysta"
EUROSPORT
Mężczyzna odgarniający śnieg w wiosce Penhas da Saude w Portugalii
Śnieg zasypał część Portugalii
METEO
powerball shutterstock_2190784675
Gigantyczna kumulacja w Powerball. Bliska rekordu
BIZNES
41 min
pc
"Nie boimy się słowa: umrzeć". Jak odczarować hospicja?
Wywiad medyczny
Fabryka samochodów elektrycznych BYD w Brazylii
Tych samochodów jest coraz więcej. "Najwyższy wynik w historii"
BIZNES
Władimir Putin
"Po zakończeniu wojny z Ukrainą będzie potrzebował kilku lat"
Świat
imageTitle
Imponująca liczba Lewandowskiego. To był jubileuszowy mecz
EUROSPORT
Gęsta mgła
Alarmy IMGW w pięciu województwach
METEO
Steve Witkoff
Wspólne oświadczenie USA i Ukrainy po rozmowach w Miami. Jest też wymowny wpis wysłannika Kremla
Świat
Kilka największych koncernów z USA i Europy zawarło w piątek porozumienia z prezydentem Donaldem Trumpem
Amerykańska czystka w ambasadach na całym świecie
Świat
Pałac Elizejski
Okradał Macrona z talerzy i filiżanek. "Zaczynało go to przerastać"
Świat
Atak nożownika w Gdańsku
Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Świat
Pochmurno, chmury, zima bez śniegu
Pochmurne niebo, na termometrach do 5 stopni
METEO
Akcja policji w Warszawie
Policja uwolniła porwanego 9-latka
imageTitle
Ruszył Puchar Narodów Afryki. Spektakularny gol, gospodarze świętują
Najnowsze
imageTitle
Puchar Narodów Afryki. Sprawdź grupy i terminarz meczów
EUROSPORT
imageTitle
Historyczny sukces polskiego klubu. Brazylijczycy bez szans
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica