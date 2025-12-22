Brutalnie zabił 26-lat temu. Mimo że zmieniał "kryjówki" został zatrzymany

51-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi Źródło: KMP w Łodzi

W całym województwie łódzkim 17 i 18 grudnia przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą, której celem było zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości – zarówno poszukiwanych w celu ustalenia miejsca pobytu, jak i osób, wobec których wydano listy gończe. W trakcie dwudniowych działań policjanci dotarli do 161 poszukiwanych, w tym 26 osób ściganych na podstawie listów gończych.

Zabił w 1999 roku, został zatrzymany

Jedną z zatrzymanych osób był 51-latek poszukiwany za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, popełnione w 1999 roku. Dwa listy gończe za mężczyzną wydał Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa. - Mężczyzna po 20 latach w więzieniu miał jeszcze spędzić za kratami 4,5 roku. 51-latek ciągle zmieniał "kryjówki", aby uniknąć odpowiedzialności za wcześniej popełnione przestępstwo zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do tego drastycznego zdarzenia doszło 27 lutego 1999 roku, przy ulicy Piwnej w Łodzi. Tam znalezione zostało ciało właściciela posesji. Sprawca zaatakował swoją ofiarę m.in. poprzez zadawanie ciosów nożem - powodując rany na twarzy i tułowiu - przekazała aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

I dodała: - Prowadzone czynności doprowadziły do ustalenia, pod jakim adresem obecnie ukrywa się mężczyzna. Kiedy 17 grudnia 2025 roku stróże prawa podjechali pod wytypowany przez siebie adres – ulica Brzezińska -zauważyli poszukiwanego, który próbował uciec przez tylne wyjście posesji. Został zatrzymany. 51-latek nie krył zdziwienia widokiem stróżów prawa. 51-latek po wykonaniu z nim czynności został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe 4,5 roku.