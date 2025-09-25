Wjechał na czerwonym i zderzył się z samochodem

Zderzenie motocyklisty z samochodem osobowym Źródło: Panoramakutna.pl

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i Wyszyńskiego w Kutnie. Służby otrzymały informację o zderzeniu motocykla z samochodem osobowym.

Motocyklista wjechał na czerwonym świetle

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 24-letni kierujący motocyklem, wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle i uderzył w prawidłowo jadący samochód osobowy, którym kierowała 49-letnia kobieta. Kierujący jednośladem z obrażeniami został przetransportowany do szpitala w Zgierzu, kierującej samochodem nic się nie stało - informuje aspirant Daria Olczyk z KPP w Kutnie.

Zderzenie motocykla z samochodem osobowym Źródło: Panoramakutna.pl

Uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Jak udało nam się dowiedzieć, motocyklista od niedawna posiadał uprawnienia do kierowania jednośladem.