Wjechał na czerwonym i zderzył się z samochodem

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i Wyszyńskiego w Kutnie. Służby otrzymały informację o zderzeniu motocykla z samochodem osobowym.
Motocyklista wjechał na czerwonym świetle
- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 24-letni kierujący motocyklem, wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle i uderzył w prawidłowo jadący samochód osobowy, którym kierowała 49-letnia kobieta. Kierujący jednośladem z obrażeniami został przetransportowany do szpitala w Zgierzu, kierującej samochodem nic się nie stało - informuje aspirant Daria Olczyk z KPP w Kutnie.
Uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Jak udało nam się dowiedzieć, motocyklista od niedawna posiadał uprawnienia do kierowania jednośladem.
Autorka/Autor: pk/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Panoramakutna.pl