Klara urodziła się zdrowa, ale rodzice mogą ją zobaczyć tylko na ekranie. Oboje mają COVID-19

Klara przyszła na świat w sobotę. - To radosna wiadomość w tym czasie. Niby nic nienormalnego, urodziła się zdrowa dziewczynka. Ale jej rodzice, i mama, i tata, to osoby zakażone koronawirusem - poinformował marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber. Marszałek dodał, że dziewczynka po przyjściu na świat była poddana testom na obecność koronawirusa. Wynik był negatywny.

Muszą być osobno

Cesarskie cięcie podwyższonego ryzyka

Klara na świat przyszła poprzez cesarskie cięcie. Prof. Przemysław Oszukowski informuje, że do narodzin małej Klary zespół medyków w Zgierzu przygotowywał się kilka dni. - W tym przypadku zabieg nie jest prosty, bo odbywa się w kombinezonie, w potrójnych rękawiczkach, a więc musi być wykonany przez doświadczony zespół, który doskonale się rozumie. Przekazanie dziecka też musi odbyć się w taki sposób, by nie doszło do zakażenia już po porodzie. Wbrew pozorom to bardzo skomplikowany proces - tłumaczy prof. Oszukowski. Lekarz podkreśla, że negatywny wynik testu na koronawirusa u małej Klary jest sukcesem służby zdrowia. - System, który został stworzony, sprawdza się i to jest sukces ochrony zdrowia – zaznaczył Oszukowski.