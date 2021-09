Festiwal filmowy w Gdyni 2021. Złote Lwy dla filmu "Wszystkie nasze strachy"

Wielkim wygranym 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych został film Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta "Wszystkie nasze strachy". Film stawia w centrum postać Daniela, którego pierwowzorem jest grafik i artysta wizualny dr Daniel Rycharski. W swojej twórczości skupia się on na współczesnej wsi polskiej i jej tożsamości. Działa we współpracy ze społecznością rodzinnej wsi Kurówka. Dotyka między innymi stosunku Kościoła katolickiego do osób nieheteronormatywnych. W roli głównej "Wszystkich naszych strachów" pojawił się Dawid Ogrodnik.

Festiwal filmowy w Gdyni 2021. Nagrodzeni aktorzy i aktorki

W kategorii Główna Rola Kobieca wyróżniona została Maria Dębska za postacKaliny Jędrusik w filmie Katarzyny Klimkiewicz "Bo we mnie jest seks". Odbierając statuetkę, aktorka podziękowała, że mogła zagrać "kobietę, która jakby usłyszała, że ma ugruntować swoje cnoty niewieście, to by się roześmiała". - My też się dzisiaj śmiejemy - dodała.