Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Córka Robina Williamsa wściekła na fanów ojca. "Przestańcie mu to robić"

shutterstock_166148447
Zwiastun filmu "Stowarzyszenie umarłych poetów"
Źródło: Touchstone Pictures
Zelda Williams, córka zmarłego w 2014 roku aktora, jest oburzona na fanów, którzy wysyłają jej stworzone za pomocą sztucznej inteligencji filmy z jego udziałem. "Nie tworzycie sztuki, tylko obrzydliwe, przetworzone parówki" - pisze 36-letnia aktorka i reżyserka w mediach społecznościowych.

W ostrym przesłaniu na Instagramie 36-letnia Zelda Williams określiła zachowanie niektórych fanów ojca jako "obrzydliwe". Choć od śmierci aktora minęło 11 lat, sieć zalewają filmiki stworzone za pomocą sztucznej inteligencji, na których się pojawia. A raczej postać, która "nieco go przypomina".

Zelda Williams (2024)
Zelda Williams (2024)
Źródło: Xavier Collin/Abaca/PAP

"Proszę, jeśli macie choć odrobinę przyzwoitości, po prostu przestańcie to robić jemu, mi, nam wszystkim. Kropka" - pisze. Apeluje też, by fani przestali wysyłać jej takie treści. "To głupie, to strata czasu i energii oraz uwierzcie mi - nie tego by chciał". Zaznaczyła, że powstające w sieci "tiktokowe bzdury" to niszczenie dziedzictwa i dorobku aktora. "Nie tworzycie sztuki, tylko obrzydliwe, przetworzone parówki - z życia ludzi, z historii sztuki i muzyki, a potem wpychacie je komuś innemu do gardła, mając nadzieję, że da kciuka w górę i że się spodoba. Obrzydlistwo" - komentuje 36-latka, która sama pracuje w branży filmowej.

Córka Williamsa ma dość wygenerowanych przez AI filmów z ojcem

"Przestańcie wierzyć, że chcę to zobaczyć, albo że to zrozumiem - nie chcę i nie zrozumiem" - napisała w mediach społecznościowych Zelda Williams. Oburza ją również, że takie filmy powstają dla zasięgów. "Nie nazywajcie tego przyszłością. AI tylko nieudolnie przetwarza i zwraca przeszłość, by ponownie mogła zostać skonsumowana".

Susan Schneider, Robin Williams i Zelda Williams (2011)
Susan Schneider, Robin Williams i Zelda Williams (2011)
Źródło: Hubert Boesl/dpa/PAP

Reżyserka już dwa lata temu wspierała swoimi wpisami strajk artystów przeciwko wykorzystywaniu ich dzieł do trenowania sztucznej inteligencji. Interweniowała w sprawie dziedzictwa osób, które - jak jej nieżyjący już ojciec - same nie mogą wypowiedzieć się w tym temacie. Skomentowała dosadnie powstające wówczas przy udziale AI filmiki z udziałem gwiazd. "Te rekonstrukcje są w najlepszym razie marną kopią wielkich ludzi, a w najgorszym - przerażającym potworem w typie Frankensteina, skleconym z najgorszych elementów wszystkiego, czym jest ta branża, zamiast tego, co powinna reprezentować" - przytacza jej wpis "The Guardian".

Technologia, która "wstrząsnęła" branżą
Dowiedz się więcej:

Technologia, która "wstrząsnęła" branżą

BIZNES

Robin Williams zmarł w 2014 roku w wieku 63 lat. Od dłuższego czasu zmagał się z depresją, pojawiły się u niego także objawy choroby Parkinsona. Jego nagła śmierć wstrząsnęła fanami. Szczyt jego kariery przypadł na lata 80. i 90. Wtedy powstały takie obrazy, jak "Good Morning, Vietnam" Terry'ego Gilliama, "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" Petera Weira z wielką rolą Williamsa jako charyzmatycznego nauczyciela, czy w końcu "The Fisher King" Levinsona. Za wszystkie te role otrzymał nominacje do Oscara. Odebrał go za czwartą, drugoplanową rolę w "Buntowniku z wyboru" gdzie "prostował" życiowe zakręty geniusza matematycznego granego przez Matta Damona. Największą sławę przyniosły mu komedie - zwłaszcza uwielbiana przez widzów "Pani Dubtfire", gdzie w przebraniu niani był gosposią we własnym domu.

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: People, The Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Everett Collection/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
FilmKino
Czytaj także:
Pilne
Jest decyzja w sprawie immunitetów Obajtka i Dworczyka
Polska
Szymon Hołownia
"Nas się rozbić nie da". Hołownia: ani jedna osoba nie rozważa odejścia
Polska
Tragiczny wypadek w Łaniętach
Auto dachowało, kierowca nie żyje
Łódź
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
WARSZAWA
Gęsta mgła
13 województw z ostrzeżeniami. Warunki będą trudne
METEO
Robert Kalinak, Denys Szmyhal
Niespodziewany ruch słowackiego rządu. Chodzi o Ukrainę
Świat
Fragment nagrania z kamery w mundurze policjanta
Postrzelił policjanta na stacji benzynowej, uciekł do restauracji
Świat
Wypadek na alei Mickiewicza w Krakowie
16-letni Mateusz zginął w wypadku, sąd zmienił decyzję w sprawie kierowcy
Kraków
Atak na policjantkę w komisariacie (zdj. ilustracyjne)
W komisariacie zaatakował policjantkę
Wrocław
imageTitle
Sprowadził żelki, czekali na niego policjanci
EUROSPORT
Jilly Cooper
Nie żyje autorka bestsellerów. "Niespodziewana śmierć", "ogromny szok"
Kultura i styl
imageTitle
Rywale Polaków bez lidera. Kradzież w tle
EUROSPORT
Obserwatorium Astronomiczne UMK w Piwnicach
Największy radioteleskop w Polsce bez pieniędzy. Jest odpowiedź ministra
Kujawsko-Pomorskie
unhcr genewa - Richard Juilliart shutterstock_1855941163
"Romana znam". Hołownia ma konkurenta z Polski
Polska
Nagroda Nobla
Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla z fizyki
Świat
imageTitle
Mdlejąca tenisistka. Niepokojące obrazki z Chin
EUROSPORT
Każdy może przyjechać i zbierać
Każdy może przyjechać i zbierać z pola pomidory. Zakład przetwórczy nie nadąża
Lublin
Wypadek z udziałem autobusu miejskiego na Grochowie
Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych
WARSZAWA
Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty
Hołownia stawia warunki. "Jeżeli zostaną spełnione, złożę rezygnację"
Polska
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Rada Polityki Pieniężnej w akcji. "Spodziewamy się przerwy"
BIZNES
Zabił matkę
Zabił matkę młotkiem i nożem. Poszedł spać, rano zadzwonił na policję
Wrocław
imageTitle
Niesamowity wyczyn w snoookerze
EUROSPORT
Jon Chu i Jan Saczek
Wielki sukces młodych polskich filmowców
Kultura i styl
Wypadek w miejscowości Długa Kościelna
Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne
WARSZAWA
Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) - zdj. poglądowe
Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować
Agnieszka Stradecka
Wydatki Warszawy w 2025 roku
Pół roku i korekta. Nowe dane z gospodarki
BIZNES
Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko
Czy Polska 2050 przetrwa? Politolożka: potrzebny jest "plan B"
Polska
Agresywny mężczyzna zdemolował szpital
Zdemolował szpital i groził ratownikowi
Kujawsko-Pomorskie
Wypadek w Łebczu
Samochód wjechał w pieszych, wśród rannych dziecko
Trójmiasto
Mężczyzna włamał się do studni głębinowej
Zniszczył studnię głębinową na terenie Trójmiasta
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica