Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl
|

Na jej wystawy ustawiają się kolejki. Jak Yayoi Kusama została królową Instagrama?

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Yayoi Kusama
Yayoi Kusama
Źródło: PAP
Do Europy właśnie zawitała wielka wystawa Yayoi Kusamy - jednej z najsłynniejszych i najdroższych współczesnych artystek. Jej dzieła przyciągają uwagę nie tylko miłośników sztuki, ale i osób, które zwykle nie odwiedzają galerii. Dlaczego dla niej robią wyjątek? - Odbiór sztuki Kusamy polega na poddaniu się. To rodzaj odlotu - zauważa w rozmowie z tvn24.pl kuratorka Maria Brewińska. "Większego efektu 'wow' nie da się uzyskać" - można przeczytać o najnowszej wystawie. Artykuł dostępny w subskrypcji

W mediach tradycyjnych i w portalach społecznościowych pojawiają się setki entuzjastycznych recenzji wystawy Kusamy, a to co je łączy to... kropki. Recenzenci zwracają uwagę, że najbardziej rozpoznawalny element twórczości Japonki to jednak nie wszystko. Dziennik "Tages-Anzeiger" ocenił, że wystawa "pokazuje, że twórczość 96-latki to coś więcej niż tylko fotogeniczne kropki". Portal SRF odnotował, że w prezentowanym w ramach wystawy "Nieskończonym pokoju luster" odwiedzający czuje się jakby "unosił się we wszechświecie pełnym kolorowych gwiazd".

Skąd wzięły się kropki, co mają wspólnego z nieskończonością i co sprawia, że blisko stuletnia artystka nadal tworzy?

Fragment wystawy Yayoi Kusamy w Fundacji Beyeler (2025)
Fragment wystawy Yayoi Kusamy w Fundacji Beyeler (2025)
Źródło: PAP

Gdy w 2017 roku Yayoi Kusama otwiera muzeum swojej twórczości w Tokio, przypomina dziennikarzom, że rysowała od dziecka. - Nawet teraz nie ma dnia, żebym nie rysowała - wyznaje. Przy tej samej okazji powtarza swoje credo: - Chcę spędzać każdy dzień z pragnieniem zrobienia wszystkiego, co możliwe, by nieść miłość ludzkości, walczyć o dobro ludzkości w społeczeństwie, które żyje w pokoju i cudownym świecie bez wojen.

Brzmi naiwnie? Cóż, Yayoi nie miała banalnego życia.

Kropki na nagich ciałach

Podczas drugiej wojny światowej, gdy ma zaledwie 15 lat, zostaje zmobilizowana do szycia spadochronów w fabryce wojskowej. Uczy się szyć, co przyda jej się w przyszłej twórczości. Z powodu złych warunków pracy przechodzi zapalenie płuc.

Przeciwko wojnie szczególnie intensywnie protestuje w latach 60., organizując serię happeningów, w tym "The Anatomic Explosion", w Nowym Jorku. Biorący w nich udział nadzy tancerze z kropkami wymalowanymi na ciele wraz z artystką pojawiają się w różnych miejscach metropolii. Przy okazji kolejnych happeningów Kusama wydaje też komunikaty prasowe.

W komunikacie po demonstracji zorganizowanej w październiku 1968 roku przed Nowojorską Giełdą Papierów Wartościowych napisze: "Pieniądze zarobione na tych akcjach umożliwiają kontynuację wojny (w Wietnamie - red.). Protestujemy przeciwko temu okrutnemu, chciwemu narzędziu establishmentu wojennego".

Miesiąc później uczestnicy happeningu w innej części Manhattanu rozdają przechodniom kopie "listu otwartego" do ówczesnego prezydenta elekta USA Richarda Nixona, w którym Kusama przekazała między innymi, że "eksplozje anatomiczne są lepsze niż eksplozje atomowe". W zamian za zakończenie wojny w Wietnamie artystka proponuje Nixonowi seks.

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Granica między dwoma koreańskimi państwami w Goseong, w prowincji Gangwon
Północnokoreański żołnierz przedarł się przez linię demarkacyjną
Świat
Nocne ćwiczenia służb
Scenariusz: wypadek masowy i duży pożar. Służby ćwiczyły w tunelu
Trójmiasto
Pole pana Piotra zostało ograbione ze 150 ton ziemniaków w dwa dni
Nie widzieli, a uwierzyli. Dziś z pola zniknęło 150 ton ziemniaków, a jutro?
Michał Istel
imageTitle
"Ten rzut można oglądać pięćdziesiąt tysięcy razy"
EUROSPORT
Auto dachowało
Chciał wyprzedzać, skończył na dachu. Kierowca pijany i z zakazem
Wrocław
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Na północnym Pacyfiku dzieje się coś niezwykłego"
METEO
Qantab beach, Oman
Ten kraj zyskuje popularność wśród Polaków. Zwłaszcza zimą
BIZNES
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany jechał z synem. Wpadł przez prędkość
WARSZAWA
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Płonęło składowisko odpadów
Lublin
Do zderzenia doszło około godz. 10
Zatrzymał się, bo złapał "kapcia". W jego auto uderzyła ciężarówka
Łódź
Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
"Rażące naruszenie" zawieszenia broni w Gazie
Świat
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat
METEO
imageTitle
"Za dwa dni będę jak nowa". Polka pokazała zdjęcia po walce
EUROSPORT
Cysterna wpadła do rowu (zdjęcie ilustracyjne)
Diagnosta i kierowca skazani. Wyrok za śmiertelny wypadek
Rzeszów
louvre
Przyjechali na skuterze, weszli przed okno. Wszystko trwało "siedem minut"
Świat
Janusz Bugajski nie żyje
Zmarł Janusz Bugajski, politolog i ekspert Departamentu Obrony USA
Najnowsze
Brignone
Smutne wieści od mistrzyni po wypadku
EUROSPORT
shutterstock_2499800971
"Jeśli zabraknie odwagi, pozostaniemy w roli drugoplanowej".
BIZNES
rosyjscy zolnierze 09042025 02
Tyle zajęłoby Rosji zajęcie Ukrainy. Analiza "The Economist"
Świat
Dachowanie na Wisłostradzie
Auto rosyjskiej ambasady dachowało na Wisłostradzie
WARSZAWA
Gdy przyjechała policja, kierowcy nie było już w aucie
Pijany wjechał w skrzynkę. Zaczął ulatniać się gaz
Lublin
imageTitle
I nie zmienia się nic. Messi królem
EUROSPORT
bracia Kacperczyk
Bracia Kacperczyk od kulis. "Bardzo mało się kłócimy"
Kultura i styl
imageTitle
Ciężarówka jechała prosto w kolarzy. "To już przesada"
EUROSPORT
Piotr Alexewicz podczas XIX Konkursu Chopinowskiego
Finał Konkursu Chopinowskiego. Wieczorem koncert jedynego Polaka
WARSZAWA
Śmiertelny wypadek na Filipinach
Drzewo zmiażdżyło dom. Nie żyje rodzina
METEO
Fidel Castro i Che Guevara
Trujące ubranie, zabójcza muszla i wybuchowe cygaro. Tajnych planów CIA było więcej
Świat
Lamborghini Volkswagen samochód auto
Auto elektryczne luksusowej marki pod znakiem zapytania
BIZNES
Pies i lis wpadły do nieużywanej studni
Pies i lis na dole głębokiej studni. "Przytulały się"
Łódź
Władimir Putin
"Ta wojna już trwa"
Jacek Tacik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica