Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"William i Harry. Słabnąca więź". Premiera w TVN24+

|
William i Harry. Dokument Plus
Książę Harry w swojej książce opisuje kulisy napięć między nim a jego bratem Williamem
Źródło: Archiwum Reutera
Trzyodcinkowy serial dokumentalny "William i Harry. Słabnąca więź" daje wyjątkowy wgląd w panujące między braćmi stosunki od czasów dzieciństwa.

William i Harry w centrum uwagi świata znaleźli się w 1997 roku, po śmierci matki, księżnej Diany. W młodości bardzo się wspierali. William podkreślał, że wspólne przeżycia stworzyły między nimi silną, unikalną więź. Co z niej zostało dziś, gdy media donoszą o gorzkim konflikcie między braćmi? Jak relacje między nimi zmieniały się przez lata?

"William i Harry. Słabnąca więź". Gdzie oglądać?

Mimo bliskości, jak zauważa Robert Lacey w książce "Battle of Brothers: William and Harry - The Inside Story of a Family in Tumult", już w dzieciństwie zaczęły zarysowywać się różnice związane z rolą, jaką bracia mieli odegrać. William był przygotowywany do tronu, Harry czuł się często tym drugim. Zauważalna była też odmienność charakterów: Harry był głośny, bardziej skłonny do ekscesów, William - poważny i stonowany.

Stopniowe pogarszanie się stosunków między książętami analizuje trzyodcinkowy serial dokumentalny "William i Harry. Słabnąca więź", który od piątku, 8 maja, można oglądać w TVN24+. Pierwszy odcinek daje wgląd w dzieciństwo braci. Eksperci analizują, jak wyglądało dorastanie książąt w świetle reflektorów, gdy obaj byli postrzegani jako młode, świeże twarze monarchii.

44 min
William wsuwał matce chusteczki, Harry bił piąstkami ojca. "Stali się pionkami w tej grze"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

William wsuwał matce chusteczki, Harry bił piąstkami ojca. "Stali się pionkami w tej grze"

Ale serial pokazuje też, że od najmłodszych lat były incydenty, które mogły stać się zarzewiem konfliktu. Zachowania Harry'ego często budziły irytację Williama. Potem narastały spory dotyczące żon obu braci: Kate i Meghan.

Serial "William i Harry. Słabnąca więź" śledzi wzlot i upadek relacji braci, ukazując zarazem ludzką cenę przynależności do rodziny królewskiej. Trzy godzinne odcinki dostępne są w TVN24+.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
45 min
Harry porzucił chmurną młodość, William odnalazł miłość. I wtedy pojawiła się ona

Harry porzucił chmurną młodość, William odnalazł miłość. I wtedy pojawiła się ona

45 min
Toksyczna atmosfera, wzajemne oskarżenia. Tak rozpadła się "wielka czwórka"

Toksyczna atmosfera, wzajemne oskarżenia. Tak rozpadła się "wielka czwórka"

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Książę WilliamKsiążę HarryBrytyjska rodzina królewskaKsiężna DianaKsiążę Karol
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
"Zezwolić". Zełenski podpisał dekret w sprawie parady w Moskwie
Świat
imageTitle
Wielka szansa na Elitę zaprzepaszczona. Litwa lepsza po dogrywce
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
380 milionów złotych do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
W Rzymie przecierali oczy. Wielki Djoković już poza turniejem
EUROSPORT
imageTitle
Raków dogonił podium. Przebudzenie po przerwie
EUROSPORT
Spadające skały zabiły przechodnia w Korei Południowej
Skały stoczyły się ze zbocza i zabiły mężczyznę
METEO
Sławomir Mentzen
Słowa Mentzena "suskoizacją cywilnego nadzoru nad armią"
FAKTY PO FAKTACH
Emblemat tokena TMPL giełdy Zondacrypto na fasadzie Centrum Olimpijskiego (zdjęcie z 16.01.2026)
Zniknęła biała księga olimpijskiego tokena Zondacrypto. Estończycy ostrzegają
Piotr Szostak
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Przetrwał ukryty w bańce po mleku. Są pieniądze na renowację sztandaru
WARSZAWA
Kijów po rosyjskim ataku - 22.02.2026r.
Brzezinski: rozejm to pokaz dobrej woli ze strony Ukraińców
BIZNES
imageTitle
O'Sullivan zadebiutował w mistrzostwach świata seniorów
EUROSPORT
Donald Trump
Trump ogłasza. Rozejm na czas rocznicy
Świat
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
"Absolutnie to się dzisiaj nie kończy". Co dalej w sprawie SAFE?
Polska
44 min
William i Harry. Dokument w Plusie
William wsuwał matce chusteczki, Harry bił piąstkami ojca. "Stali się pionkami w tej grze"
45 min
0705_doku_wih_meghan
Harry porzucił chmurną młodość, William odnalazł miłość. I wtedy pojawiła się ona
45 min
pc
Toksyczna atmosfera, wzajemne oskarżenia. Tak rozpadła się "wielka czwórka"
Policjanci publikują wizerunki osób mogących mieć związek z oszustwem
Oszustwa w Legnicy, wypłaty z bankomatów w Warszawie i Żyrardowie
WARSZAWA
Noc, burza
Takie zagrożenia szykuje dla nas pogoda
METEO
Lotnisko Vaclava Havla w Pradze
Dron zakłócił pracę lotniska. Policja zatrzymała jedną osobę
Świat
Nowy Jork USA
Nastroje konsumentów na historycznie niskim poziomie. Wojna uderza w Amerykanów
BIZNES
Krwawa sklejka z Rosji still
13 nagród dla TVN WBD na festiwalu w Niemczech
Świat
36 min
Trump
"Kompletne oderwanie od rzeczywistości". Co wywołało pytanie dziennikarki?
Rozmowy na szczycie
Grzegorz Braun w drodze na przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu
Kolejne nieudane przesłuchanie Brauna. Żurek wydał polecenie
Dron Morski Magura V5 (zdjęcie podglądowe)
Dron u wybrzeży greckiej wyspy. Śledczy badają okoliczności
Świat
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Gdzie spodziewać się nocnych opadów
METEO
imageTitle
Real zakończył postępowanie. Drakońska kara dla piłkarzy za bójkę
EUROSPORT
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Irańskie tankowce wymknęły się USA. Napięcia w cieśninie Ormuz
BIZNES
imageTitle
Holenderka przejęła prowadzenie. Kryzys Niewiadomej-Phinney
EUROSPORT
Samolot Boeing 747-8 podarowany Donaldowi Trumpowi przez katarską rodzinę królewską
Prezent za 400 milionów dolarów. Trump może go dostać na urodziny
Świat
imageTitle
Znany najbliższy rywal reprezentacji Polski. Mecz jeszcze w maju
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica