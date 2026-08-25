Sara James w "America's Got Talent" Źródło zdj. gł.: Sadou Faye / Avalon / PAP

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Jako pierwszy o operacji poinformował portal TMZ pisząc w poniedziałek, że Cowell przez kilka tygodni nie będzie obecny w odcinkach na żywo programu emitowanego w telewizji NBC. Informację o planowanej nieobecności Cowella na antenie potwierdziły inne media, w tym Fox News i magazyn "Billboard". Miejsce słynnego jurora zająć mają znani goście, twórcy programu nie ustalili jednak jeszcze listy nazwisk.

Jechał na rowerze, miał wypadek

Sam Cowell nie ujawnił, dlaczego poddaje się operacji. Jak pisze Fox News Digital, "prowadzący opuści tygodnie zdjęć przygotowując się do zabiegu medycznego związanego z przewlekłymi problemami z kręgosłupem". Łowca talentów w 2022 roku doznał wypadku podczas jazdy na rowerze elektrycznym, po którym przeszedł operację wszczepienia metalowego pręta w plecy. "Dobra rada... Jeśli kupujesz elektryczny rower terenowy, przed pierwszą jazdą przeczytaj instrukcję obsługi" - napisał Cowell na Twitterze (obecnie X).

66-letni Simon Cowell jest brytyjskim producentem telewizyjnym. W jury "America’s Got Talent" zasiada od dziesięciu lat. Polscy fani muzyki mogą pamiętać występ w programie Sary James w 2022 roku, który wywarł na nim tak duże wrażenie, że postanowił wcisnąć tzw. złoty przycisk. To zagwarantowało młodej wokalistce z Polski udział w półfinale. słynnego show.

Ćwierćfinały na żywo bieżącej edycji programu "America's Got Talent" rozpoczęły się 18 sierpnia, a zakończą 8 września. Wielki finał na żywo zaplanowano na 23 września.

Redagował AM