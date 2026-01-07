Zwiastun serialu "The PITT" Źródło: HBO Max

"The Pitt" to zupełnie nowa jakość w dość bogatym świecie seriali medycznych. Jeden sezon to jeden dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym w Pittsburghu (USA), a każdy odcinek to jedna godzina pracy medyków. Ich rzeczywistość pokazana jest bardzo surowo i realistycznie, a problemy, z którymi się mierzą, to nie tylko skomplikowane przypadki medyczne, ale również kwestie osobiste - m.in. zmagania z częstym w tym zawodzie doświadczeniem traumy.

Entuzjastyczne recenzje

Pierwszy odcinek drugiego sezonu hitowego serialu będzie miał premierę na platformie HBO Max w Polsce 9 stycznia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Pierwsze recenzje kolejnej odsłony dramatu R. Scotta Gemmilla są entuzjastyczne.

Jak pisze The Hollywood Reporter, historia "nie straciła na wiarygodności w drugim sezonie". Na oddziale znowu zobaczymy próby opanowania chaosu, związanego między innymi z Dniem Niepodległości, kiedy to Amerykanie świętują sięgając po fajerwerki i alkohol. "Montaż, który nas przez to prowadzi, jest płynny jak symfonia" - chwali branżowy portal.

Bohaterowie są nadal bardzo ludzcy - mierzą się z zawodowymi wyzwaniami, ale też na przykład z problemami sercowymi. The Hollywood Reporter stwierdza, że serial "balansuje między ekscytacją a frustracją, nadzieją a smutkiem, jest okraszony nieoczekiwanymi szczyptami humoru, a nad tym wszystkim wciąż unosi się nieustanna fala ciepła, płynąca przede wszystkim od doktora Robby'ego". W tę rolę wciela się Noah Wyle, aktor znany między innymi z innego serialu medycznego - "Ostrego dyżuru".

"The Wall Street Journal" stwierdza w swojej recenzji, że serial pozostaje "w dobrym zdrowiu". Zaznaczono też, że ogląda go i docenia wielu medyków. Portal Variety pisze o "triumfalnym powrocie" i stwierdza, że "miło jest znów oddać się w ręce kompetentnego zespołu 'The Pitt'", który nadal wyróżnia się "wrażliwością społeczną".

Warto wspomnieć, że między pierwszym a drugim sezonem "The Pitt" zdobyło liczne nagrody, w tym pięć nagród Emmy, m.in. najlepszy serial dramatyczny 2025 roku, najlepszy aktor w serialu dramatycznym Noah Wyle i najlepszy dobór obsady serialu dramatycznego. Serial otrzymał również dwie nominacje do Złotych Globów.

31. ceremonia Critics Choice Awards. "The Pitt", "Hacks" i "Jedna bitwa po drugiej" z nagrodami

Co zobaczymy w drugim sezonie?

Drugi sezon będzie miał 15 odcinków. Od czasu wydarzeń przedstawionych w pierwszym sezonie w serialowej rzeczywistości minęło dziesięć miesięcy. Ponownie spotkamy się ze znanymi bohaterami, ale też nowe postacie. Twórcy nie boją się też poruszać aktualnych tematów, chociażby kwestii deportacji czy problemów, z jakimi boryka się amerykańska ochrona zdrowia. Jednym z motywów w drugim sezonie jest też relacja medycyny z technologią, w tym - ze sztuczną inteligencją.

"W realnym świecie, który, zwłaszcza ostatnio, może wydawać się przepełniony niekompetencją, okrucieństwem lub zwykłym pechem, 'The Pitt' służy nam jako powrót do świata kierowanego zasadami empatii, odwagi i godności. Przypomina nam przy tym, że nawet w najciemniejszych czasach lub w najstraszniejszych miejscach możemy rozejrzeć się i znaleźć to, co w nas najlepsze" - podsumowuje swoją recenzję drugiego sezonu The Hollywood Reporter.

