Kluczowe fakty: Krypto pojawił się na kartach komiksów w 1955 roku.

Filmowa wersja psiaka z nowego "Supermana" jest zainspirowana adoptowanym zwierzakiem reżysera Jamesa Gunna.

To debiut towarzysza Supermana na wielkim ekranie, dotychczas pojawiał się w wersjach animowanych.

"To ptak! To samolot! To... pies?" - pyta tygodnik "Time". Krypto, znany jako Krypto Superpies, pojawił się na kartach komiksu już w 1955 roku. Teraz oglądamy go pierwszy raz na wielkim ekranie i, jak mówił na antenie TVN24 Łukasz Muszyński z portalu Filmweb, Krypto "skradł nasze serca". - Wydawałoby się: dlaczego teraz? - zastanawiał się krytyk. - Krypto to niesforny pies, Superman ma z nim problemy wychowawcze, ale w tych kluczowych, krytycznych momentach swoją łapkę wyciąga i niesie pomoc.

"Największą gwiazdą filmu jest superpies Krypto, który kradnie każdą scenę, w której występuje" - ocenia na platformie X znawca kina Peter Howell.

Kim jest Krypto? Reżyser opowiada o swojej inspiracji

Superpies dzieli wiele mocy Supermana: umie latać, jest niezwykle szybki i uparty - takiego Krypto poznajemy w 2025 roku. Okazuje się, że filmowego zwierzaka - w wersji niesfornego i obdarzonego mocami - zainspirował pies reżysera, Ozu. James Gunn przyznał, że jego domowy przyjaciel był wizualną inspiracją dla filmowej wersji - oba psiaki mają przyklapnięte ucho i są kudłate.

James Gunn podzielił się z magazynem "People" historią, która zainspirowała go do pracy nad filmem. - Kiedy adoptowałem Ozu, zaczynałem pisać scenariusz "Supermana". Ozu był tak okropnym, nieokiełznanym psem, roznosił nasz cały dom. Pomyślałem wtedy: a co gdyby miał supermoce? Mielibyśmy przechlapane - przyznał. - I tak narodził się filmowy Krypto. Nadał scenariuszowi ten niezwykły aspekt, który sprawił, że pisanie go było frajdą.

Historia latającego psa

Mały, uroczy biały piesek pomaga Supermanowi w ratowaniu świata od lat 50. ubiegłego wieku i choć wielokrotnie pojawiał się na kartach komiksów, to w 2025 roku debiutuje w filmie fabularnym. "Krypto Superpies" miał swoją animowaną wersję w latach 2005-2006. Pojawił się też w filmie "DC Liga Super-Pets" w 2022 roku.

W komiksowej, pierwotnej wersji psiak został wysłany w rakiecie z Kryptonu, któremu groziła zagłada, przez ojca Supermana. Rakieta zboczyła jednak z toru i przez kilka lat błądziła w kosmosie. Gdy jednak dotarła w końcu na Ziemię, doszło do spotkania z Superboyem, Clarkiem Kentem, który był już nastolatkiem i znał Krypto z dzieciństwa. W komiksach w latach 60. i 70. był zabawnym towarzyszem Supermana i tak było aż do lat 80. Potem na chwilę zniknął.

Kolejny powrót psa o niezwykłych zdolnościach

Powrócił na karty w 1993 roku w "The Adventures of Superman 501", jako zwykły, ziemski pies. Istniało wiele wersji przygód Superpsa w komiksach, które nie są osadzone w głównym kanonie DC. W najnowszym filmie "Superman" poznajemy Krypto już na Ziemi, a reżyser nie opowiada nam o jego przeszłości, co - jak podkreśla "Time" - jest dobrym posunięciem.

Superman 2025 Źródło: Warner Bros

Pies z supermocami to absurd? Nie dla Jamesa Gunna

Udział Krypto pozwala odróżnić nowego "Supermana" od mrocznych filmów Zacka Snydera z Henrym Cavillem w roli głównej, które były poważne i ponure. James Gunn poszedł w zupełnie inną stronę - jego film jest pełen absurdów, nie jest mroczny, a raczej "staroświecki", jak określał sam reżyser, i lekki.

David Rooney z magazynu "Variety" pisze, że "być może największą siłą filmu jest jest to, że omija mrok spowijający superbohaterów pokazywanych na ekranach w ciągu ostatniej dekady lub dwóch i powraca do czarującego stanu dziecięcego zachwytu". Scott Philips z magazynu "Forbes" przyznał w swojej recenzji, że "ten Superman przywraca kolor, humor, sprytne żarty w środku bitwy i beztroskę dawnych komiksów". Psiak wpisał się w tę stylistykę. - To film o życzliwości - mówił Gunn w poniedziałek podczas pierwszego, zamkniętego pokazu w Los Angeles. - Tyle, że opowiedziany za pomocą potworów, latających psów, robotów i kosmicznych bitew.

Portal filmowy "ScreenCrush" komentuje, że "Krypto zazwyczaj przedstawiany był jako superposłuszny i superlojalny pomocnik o ludzkiej inteligencji, a Gunn podjął wspaniałą decyzję w przypadku Krypto, nadając mu osobowość prawdziwego psa: żywiołowego, czułego i przezabawnie upartego".

Film "Superman" został wyprodukowany przez DC Studios, należące do Warner Bros. W rolach głównych występują David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult i Nathan Fillion. Warner Bros. Discovery to właściciel także między innymi serwisu streamingowego HBO Max, stacji TVN24, TVN oraz portalu tvn24.pl.