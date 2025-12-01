Serial "Przesmyk" doceniony na międzynarodowym festiwalu

Serial "Przesmyk" nagrodzony na SerialCon Źródło: TVN24

BNP Paribas Warsaw SerialCon to pierwszy międzynarodowy festiwal seriali w Polsce. Jest on skierowany zarówno do widzów, nadawców, jak i osób, które je tworzą oraz produkują. W tym roku festiwal odbywał się w dniach 26-30 listopada.

Ważnym elementem imprezy jest konkurs, w którym twórców seriali nagradza się w ośmiu kategoriach: Najlepszy Polski Serial Roku 2025, Najlepsza rola męska, Najlepsza rola żeńska, Najlepsza reżyseria, Najlepsze zdjęcia, Najlepsza reżyseria obsady, Najlepszy scenariusz oraz BNP Paribas Tomorrow’s Icon.

"Przesmyk" nagrodzony w dwóch kategoriach

Serial produkcji HBO "Przesmyk" otrzymał na nim dwie nagrody - za najlepszą rolę żeńska dla Leny Góry (wcieliła się w rolę polskiej agentki Ewy Oginiec) oraz za najlepszy scenariusz dla Karoliny Szymczyk-Majchrzak, Wojciecha Bockenheima, Błażeja Dzikowskiego, Dany Łukasińskiej oraz Jana P. Matuszyńskiego.

Grana przez Lenę Górę polska szpieg pracująca w Rosji, Ewa Oginiec, to główna bohaterka serialu "Przesmyk". Postanawia ona odejść ze służby po tym, jak doświadcza traumy po jednej z akcji. Jednak zmuszona jest powrócić do pracy, kiedy rosyjski wywiad porywa jej partnera (w tej roli Karol Pocheć).

