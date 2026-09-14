Kultura i styl Przeróbka hitu zespołu ABBA podbiła sieć w dniu wyborów w Szwecji Oprac. Ewa Żebrowska |

"I cóż, że ze Szwecji?". Ulf Kristersson nie potrafił powtórzyć słów Donalda Tuska Źródło wideo: x.com/donaldtusk Źródło zdj. gł.: Daniel Reinhardt/dpa/PAP

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W ostatnich godzinach szwedzkiej kampanii wyborczej na niecodzienny gest zdecydował się Benny Andersson, współtwórca sukcesu legendarnej grupy ABBA. Pojawił się w sztabie Socjaldemokratów niedługo po otwarciu lokali wyborczych, by wesprzeć ich liderkę, Magdalenę Andersson - podaje portal "The Local". W kraju tym nie obowiązuje cisza wyborcza, więc zacięta walka o głosy wyborców trwa do końca.

"Pomyślałem: dlaczego by nie przyjść i nie zagrać dla Magdaleny?" - cytują jego słowa szwedzkie media. Kompozytor zagrał na pianinie melodię popularnego hitu "Mamma Mia". Zamiast dobrze znanego refrenu zgromadzeni w sztabie śpiewali: "Magdalena, here I go again", zachęcając tym samym sympatyków partii do udziału w głosowaniu i wsparciu liderki. Muzyk zaznaczył, że popiera Socjaldemokratów podobnie jak jego ojciec i dziadek - podaje portal Sweden Herald.

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Jak podkreślił, nie spodziewa się, by jego obecność przesądziła o wyniku wyborów, ale jeśli może choć w niewielkim stopniu pomóc swojej faworytce, chce to zrobić. Choć noszą to samo nazwisko, Benny Andersson i Magdalena Andersson nie są ze sobą spokrewnieni. Krótki występ jednej z największych ikon szwedzkiej kultury błyskawicznie stał się jednym z najbardziej zapamiętanych obrazków końcówki kampanii, łącząc świat polityki z jednym z najważniejszych symboli szwedzkiej muzyki popularnej.

Wybory parlamentarne w Szwecji

Po przeliczeniu 95 proc. głosów oddanych w niedzielę ogłoszono, że lewicowa opozycja otrzymała 49,5 proc. głosów, a rządząca do tej pory prawica 49,1 proc. Różnica między politycznymi blokami to jedynie 28,6 tysiąca głosów.

Na ostateczne wyniki trzeba jednak jeszcze poczekać. Jak poinformował Urząd Wyborczy, głosy oddane za granicą oraz oddane przedterminowo w ostatnim momencie zostaną doliczone najwcześniej w środę. W 2022 roku było to 251 tys. głosów. Szacuje się, że w tym roku może ich być więcej. Jeśli wyniki potwierdzą się, kandydatką na premiera będzie liderka socjaldemokratów - właśnie Magdalena Andersson, która była już szefową rządu w latach 2021-22.