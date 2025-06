Pedro Almodovar na planie nowego filmu

"Amarga Navidad" Pedra Almodovara. Pierwsze ujęcia z planu Źródło: Movistar Plus+

Kluczowe fakty: 75-letni Pedro Almodovar kręci swoją 25. pełnometrażową fabułę "Amarga Navidad".

W obsadzie znaleźli się aktorki i aktorzy znani z poprzednich filmów reżysera.

Zdjęcia kręcone są w Madrycie i na Lanzarote.

Premiera w 2026 roku.

Po sukcesie filmu "W pokoju obok", który w 2024 roku doceniony został weneckim Złotym Lwem, Pedro Almodovar kręci kolejny film fabularny. 25. pełnometrażowa fabuła w dorobku legendarnego filmowca to "Amarga Navidad" (dosłowne tłumaczenie: "Gorzkie Boże Narodzenie"). Almodovar jest również autorem scenariusza. Za produkcję odpowiedzialna jest firma El Deseo - należąca do reżysera i jego brata Agustina - we współpracy z hiszpańską firmą produkcyjną i streamingową Movistar Plus+.

Z informacji prasowej Movistar Plus+ wynika, że "Amarga Navidad" najpierw trafi do hiszpańskich kin. Hiszpańskim dystrybutorem kinowym będzie Warner Bros. Pictures Spain. Premiera zapowiadana jest na przyszły rok. Hiszpański serwis streamingowy poinformował również, że zdjęcia do filmu ruszyły na początku czerwca i realizowane są w Madrycie oraz na Lanzarote.

Zdjęcie z planu filmu "Amarga Navidad" Pedra Almodovara Źródło: fot. Iglesias Mas ©EL DESEO DA S.L.U.

W dotychczas ogłoszonej gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się: Barbara Lennie, Aitana Sanchez-Gijon, Milena Smit, Quim Gutierrez, Leonardo Sbaraglia, Victoria Luengo oraz Patrick Criado. Lennie, Sanchez-Gijon, Smit, Sbaraglia pojawiali się już w filmach Almodovara.

"Amarga Navidad" Pedra Almodovara. Pierwsze zdjęcia

"Amarga Navidad", czyli nierozerwalne połączenie rzeczywistości i fikcji

"Elsa jest reżyserką reklamową, której matka umiera w trakcie grudniowego, świątecznego długiego weekendu. Rzuca się w wir pracy, która staje się dla niej formą ucieczki. Pracuje bez przerwy i nieświadomie nie pozwala sobie na czas potrzebny na żałobę po stracie matki. Tempo, jakie sobie narzuciła, przerywa atak paniki, który zmusza ją do odpoczynku" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Zdjęcie z planu filmu "Amarga Navidad" Pedra Almodovara Źródło: fot. Iglesias Mas ©EL DESEO DA S.L.U.

"Jej partner Bonifacio staje się opoką w tych chwilach kryzysu. Elsa decyduje się na podróż na Lanzarote w towarzystwie przyjaciółki - Patricii, która również potrzebuje uciec z Madrytu, Bonifacio natomiast zostaje w mieście" - wyjaśniają producenci.

Almodovar losy swoich fikcyjnych bohaterów przeplata z opowieścią o rzeczywistym filmowcu Raulu Duranie. "Historia tych trzech osób i kilku innych toczy się równolegle do tej o scenarzyście i reżyserze Raulu Duranie, łącząc fikcję z rzeczywistością. 'Amarga Navidad' bada to, w jaki sposób prawdziwe życie i fikcja są ze sobą nierozerwalnie połączone, czasami także boleśnie" - zaznaczono w opisie.