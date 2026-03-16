Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Oscary 2026. Lista nagrodzonych
Kultura i styl

Oscary 2026 w pigułce. Najważniejsze momenty święta kina

|
Paul Thomas Anderson
"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zapowiedź
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska
Za nami jedna z najlepszych ceremonii oscarowych ostatnich lat. Były niespodzianki i historyczne zwycięstwa, jak wielki sukces "Jednej bitwy po drugiej". Oto Oscary 2026 w pigułce.

Oscary 2026 zapamiętamy jako jedną z najciekawszych ceremonii wręczenia Nagród Akademii Filmowej ostatnich lat. Nie tylko z powodu werdyktu, którego niewielu odważyłoby się przewidzieć. Do ostatniego momentu trwała zacięta rywalizacja pomiędzy głównymi faworytami - filmami "Jedna bitwa po drugiej" oraz "Grzesznicy". A że w kategorii "najlepszy film" amerykańska Akademia Filmowa korzysta z głosowania preferencyjnego, a nie większościowego, to naprawdę wszystko mogło się wydarzyć. Tylko w ostatniej dekadzie kilkukrotnie wygrywały filmy "z drugiego" lub "trzeciego" miejsca.

SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ NAGRODZONYCH I NOMINOWANYCH DO OSCARÓW 2026.

Wielki sukces filmu "Jedna bitwa po drugiej"

Chociaż film Ryana Cooglera "Grzesznicy" zdobył najwięcej nominacji - rekordowe 16 - to najwięcej statuetek zgarnęło dzieło Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej", do którego trafiło 13 nominacji. "Jedną bitwę po drugiej" nagrodzono sześcioma Oscarami, w tym w kategorii najlepszy film. Sam Anderson zdobył łącznie trzy statuetki za najlepszy film, reżyserię oraz scenariusz. Ponadto akademicy nagrodzili film za montaż i casting, a Sean Penn otrzymał nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową.

- Napisałem ten film dla moich dzieci, aby przeprosić za bałagan, jaki pozostawiliśmy na świecie, który przekazujemy w ich ręce. Ale także z nadzieją, że to one bedą pokoleniem - mam nadzieję - które przyniesie nam trochę zdrowego rozsądku oraz przyzwoitości - stwierdził Anderson, odbierając nagrodę za scenariusz.

CZYTAJ RECENZJĘ FILMU "JEDNA BITWA PO DRUGIEJ".

Historyczne zwycięstwa

Autumn Durald Arkapaw, autorka zdjęć do filmu "Grzesznicy" została pierwszą w historii kobietą nagrodzą w kategorii najlepsze zdjęcia. Artystka była dopiero czwartą kobietą nominowaną w tej kategorii. Jednocześnie, Durald Arkapaw jest pierwszą nagrodzoną czarnoskórą kobietą w tej kategorii.

Autumn Durald Arkapaw (najlepsze zdjęcia)
Źródło: JILL CONNELLY/EPA/PAP

W oscarowej historii zapisała się również Cassandra Kulukundis - reżyserka casting do filmu "Jedna bitwa po drugiej". Kulukundis jest pierwszą zwyciężczynią w kategorii najlepszy casting, która na oscarowej liście pojawiła się w tym roku.

Cassandra Kulukundis (najlepszy casting)
Źródło: JILL CONNELLY/EPA/PAP

Jessie Buckley, która nagrodzona została w kategorii najlepsza aktorka za wybitną rolę w filmie "Hamnet", została jednocześnie pierwszą Irlandką, która wygrała w tej kategorii. Ponadto jest drugą Irlandką docenioną w kategoriach aktorskich. Pierwszą aktorką z Irlandii, docenioną w kategorii najlepsza aktorka w roli drugoplanowej była Brenda Fricker, która nagrodzona została w 1990 za postać w filmie "Moja lewa stopa" w reżyserii Jima Sheridana. 

Przerwane przemowy

Organizatorzy zapowiadali, że tegoroczna ceremonia nie będzie trwać dłużej niż trzy godziny i 40 minut. Chyba za wszelką cenę chcieli słowa dotrzymać. Dwukrotnie w mało elegancki sposób przerwane zostały przemowy nagrodzonych. Za pierwszym razem muzyka zaczęła rozbrzmiewać coraz głośniej, gdy za nagrodę dziękowali twórcy krótkiego metrażu "Dwie osoby wymieniające się śliną". Udało im się jednak dokończyć przemowę.

Mniej szczęścia mieli twórcy piosenki "Golden" z filmu "Kpopowe łowczynie demonów". Pomimo wyraźnych próśb w gestykulacji, zostali zagłuszeni, a mikrofon został im wyłączony.

Oscar dla Polaka

Współtwórca krótkiej animacji "The Girl Who Cried Pearls" - Maciek Szczerbowski - po raz pierwszy nominowany był do Oscara w 2008 roku. Wówczas miał szansę na Nagrodę Akademii Filmowej za "Madame Tutli-Putli", którą rownież stworzył z Chrisem Lavisem. Jednak Akademia nagrodziła "Piotrusia i wilka" - krótką animację zrealizowaną w łódzkiej wytwórni Se-ma-for.

18 lat po "Madame Tutli-Putli" duet wygrał Oscara za swój najnowszy projekt. To również pierwszy Oscar dla Polaka od 2015 roku, gdy akademicy docenili "Idę" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego w kategorii najlepszy film międzynarodowy (wówczas kategoria nazywała się najlepszy film nieanglojęzyczny).

Maciek Szczerbowski i Chris Lavis (najlepszy krótkometrażowy film animowany)
Źródło: CHRIS TORRES/EPA/PAP

Pierwszy remis od lat

Aktor i komik Kumail Nanjiani w pewnym momencie pojawił się na scenie, żeby ogłosić zwycięski tytuł w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski. Po prezentacji nominowanych Nanjiani ogłosił, że jest remis - nagrodzone zostały dwa filmy: "The Singers" oraz "Dwie osoby wymieniające się śliną".

To pierwsza tego typu sytuacja od 2013 roku, gdy w kategorii najlepszy montaż dźwięku nagrodzono twórców dwóch tytułów - "Skyfall" oraz "Wróg numer 1". Ogólnie, w historii Oscarów to siódmy remis. Wcześniejsze przypadki to:

  • 1932 - najlepszy aktor: Wallace Beery "Mistrz" oraz Fredric March "Doktor Jekyll i pan Hyde",
  • 1950 - najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: "The March of Time, Vol. 15, No. 12: A Chance to Live" oraz "So Much for So Little",
  • 1969 - najlepsza aktorka: Katharine Hepburn "Lew w zimie" i Barbra Streisand "Zabawna dziewczyna",
  • 1995 - najlepszy aktorski film krótkometrażowy - "Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life" oraz "Trevor",
  • 2013 -  najlepszy montaż dźwięku: "Skyfall" oraz "Wróg numer 1".

Kolejny świetny występ prowadzącego

Po świetnym debiucie w roli prowadzącego oscarową ceremonię w ubiegłym roku, Conan O'Brien udowodnił i tym razem, że jest idealnie "skrojony" do tego zadania. O'Brien otworzył całą galę, wcielając się w postać Amy Madigan z filmu "Zniknięcia", za którą aktorka zdobyła później Oscara. Znalazło się tu wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od tego typu występów: inteligentne dowcipy z nominowanych gwiazd i filmów, różne przytyki do współczesności, numer muzyczny, po "operowy" występ z udziałem Josha Grobana, który był bezpośrednim komentarzem do oburzającej wypowiedzi Timothee Chalameta o "żywotności" opery i baletu. - Środki bezpieczeństwa są zaostrzone. Są obawy o ataki ze strony środowisk baletu i opery - powiedział O’Brien.

Zresztą nawiązań do tej wypowiedzi gwiazdora "Wielkiego Marty'ego" pojawiało się więcej w trakcie całej ceremonii. O’Brien, przedstawiając skład orkiestry, powiedział, że jeden z muzyków będzie przygrywać paletkami pingpongowymi na instrumencie perkusyjnym, wyglądającym jak ludzkie pośladki.

Kopalnia memów

O'Brien nie był jedyną "wiralową" postacią tegorocznej ceremonii, chociaż z pewnością przyczynił się do wysypu najróżniejszych treści, na jakie przez kilka najbliższych dni będziemy trafiać w portalach społecznościowych. Zresztą, witając nominowanego za rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej", powiedział, że aktor ma na swoim koncie wiele wspaniałych filmów i legendarnych memów. Dlatego też prowadzący postanowił stworzyć kolejny. Wówczas zobaczyliśmy kadr z DiCaprio i napisem: "TFW You Didn't Agree to This" ("to uczucie, kiedy się na to nie zgodziłeś").

Kolejny "wiralowy moment" zawdzięczamy byłej redaktorce naczelnej magazynu "Vogue" - Annie Wintour, która wspólnie z Anne Hathaway wręczały Oscara w kategorii najlepsze kostiumy. Hathaway w pewnym momencie zapytała: "jak oceniasz moją dzisiejszą suknię?", na co Wintour odpowiedziała... "a nominowani w tej kategorii są…".

Świetnie poradziły sobie gwiazdy kultowej już komedii "Druhny": Kristen Wiig, Maya Rudoplh, Mellssa McCarthy, Rose Byrne oraz Ellie Kemper, które spotkały się na scenie w 15. rocznicę od premiery filmu. Aktorki dostarczyły serię dowcipów prezentując nominowanych w kategoriach najlepsza muzyka oraz najlepszy dźwięk. Gwiazdy "Druhen" w pewnym momencie otrzymały kartki z notatkami, rzekomo pochodzącymi z widowni.

W sieci popularność zdobywa również Kieran Culkin. Aktor miał wręczyć w tym roku Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. Po otworzeniu koperty, powiedział, że nagrodzony został Sean Penn, który był nieobecny w trakcie ceremonii. - Sean Penn nie mógł być dzisiaj z nami albo nie chciał, więc odbiorę nagrodę w jego imieniu - stwierdził Culkin.

Tego typu świetnych, memicznych momentów było jeszcze sporo. Na przykład, gdy na scenie pojawił się ubiegłoroczny zdobywca Oscara w kategorii najlepszy aktor - Adrien Brody. O'Brien zapowiedział go jako tego, który dzielnie walczył, aby gala w 2025 roku nie trwała zbyt krótko. Brody wówczas dostarczył najdłuższą przemowę oscarową w historii - trwała pięć minut i 40 sekund. Aktor w tym roku wyszedł na scenę i wyciągnął plik najróżniejszych notatek, a w pewnym momencie zaczęła grać muzyka, a Brody powiedział: "Poczekajcie, mam coś ważnego do powiedzenia. Nominowani w kategorii najlepszy aktor są...".

Redagował Adam Michejda

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: CHRIS TORRES/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
FilmOscaryKinoHollywood
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica