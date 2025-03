Znów poprowadzi Oscary. "Tylko z jednego powodu"

Rekordowo długa mowa Brodyego

Brody nagrodzony został za rolę w filmie "The Brutalist". Po tym, jak Cillian Murphy odczytał nazwisko aktora, ten ruszył w stronę sceny, wyjął z ust gumę do żucia i rzucił w stronę swojej partnerki - Georginy Chapman.

Zgodnie ze standardami każdy zdobywca Oscara ma 45 sekund na słowa podziękowania. Brody - po raz drugi w swojej karierze - zignorował tę zasadę i przemawiał pięć minut i 40 sekund. Gdy rozległa się muzyka, Brody nie dał za wygraną. - Wyłączcie muzykę, już to wcześniej przerabiałem. Dziękuję. To nie jest mój pierwszy raz, ale streszczę się - apelował aktor.

Po tegorocznej rekordowej przemowie Brody w "Good Morning America" wyjaśnił, że "The Brutalist" był "całkiem długim filmem, więc potrzebował dodatkowego czasu, żeby powiedzieć o tym, co ma znaczenie". - Minęło sporo czasu pomiędzy tymi przemowami - dodał.

Najlepszy wynik od lat

Conan O’Brien karierę rozpoczął pod koniec lat 80. jako członek zespołu scenarzystów słynnego "Saturday Night Live". Następnie - w 1991 roku - przez dwa lata pracował jako producent i scenarzysta kultowego serialu "Simpsonowie". W 1993 roku zastąpił Davida Lettermana w roli prowadzącego talk show "Late Night", tworząc przez kolejne 16 lat "Late Night with Conan O'Brien". Później był gwiazdą programów "The Tonight Show" oraz "Conan". Od 2018 roku prowadzi autorski podcast "Conan O'Brien Needs a Friend", a od 2024 roku program podróżniczy "Conan O'Brien Must Go", dostępny w serwisie Max (należącym do Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi tvn24.pl).