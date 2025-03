Brody, Madison, Saldana i Culkin z nagrodami

Pierwszy Oscar dla Brazylii

W kategorii najlepszy film międzynarodowy Oscara otrzymał film Waltera Sallesa "I'm Still Here". Jest to pierwszy Oscar dla Brazylii. Walter Salles - jeden z najwybitniejszych przedstawicieli kina brazylijskiego - zachwycił kolejny raz. "Obca ziemia", "Dworzec nadziei", "W cieniu słońca", "Dzienniki motocyklowe" czy "Linha de Passe" - to tylko niektóre z jego słynnych tytułów, które ugruntowały jego pozycję na arenie międzynarodowej. Polityczny dramat biograficzny "I'm Still Here" powstał na podstawie książki Marcelo Rubensa Paivy, syna Eunice i Rubensa Paivy, o których jest film.