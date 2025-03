Kieran Culkin otrzymał Oscara w kategorii najlepszy aktor w roli drugoplanowej za rolę w filmie "Prawdziwy ból". Opowiadający o podróży do Polski film Jesse Eisenberga był niemal w całości nakręcony w Polsce.

Dzięki Kieranowi Culkinowi mieliśmy polski wątek na 97. gali rozdania Oscarów. Najważniejszą nagrodę świata filmu, i pierwszą w czasie 97. gali, w kategorii najlepszy aktor w roli drugoplanowej zdobył za rolę nowojorczyka, który rusza wraz z kuzynem - w tej roli Jesse Eisenberg - do Polski, kraju swoich przodków. Film niemal w całości nakręcony był w naszym kraju, a reżyser określił go mianem swojego "listu miłosnego do Polski.

Kieran Culkin ALLISON DINNER/PAP/EPA

Oscar dla Kierana Culkina

Kieran Culkin był jednym z oscarowych pewniaków. Odbierając nagrodę nawiązał do rozdania nagród Emmy sprzed roku. Wówczas żona (Jazz Charton - red.) obiecała mu, że jeśli wygra, urodzi mu trzecie dziecko. "Po tamtym show szliśmy przez parking... I wtedy zaczęła: 'ja naprawdę to powiedziałam. Chyba jestem ci winna trzecie dziecko'. Wtedy obróciłem się do niej i powiedziałem: 'tak naprawdę to chcę czwórkę'. Ona też się odwróciła - przysięgam, stało się to zaledwie rok temu - i powiedziała: 'dam ci czwórkę, jak wygrasz Oscara' - mówił ze sceny Culkin.

42-letni aktor otrzymał propozycję roli w "Prawdziwym bólu" gdy pracował nad ostatnim sezonem "Sukcesji". Jak przypominała Justyna Kobus, aktor chciał odmówić, bo udział w filmie wymagał miesięcznego pobytu poza domem. Szybko jednak odkrył, że to rola napisana dla niego. Zagrał bardziej szalonego z duetu kuzynów, którzy przyjeżdżają do Polski, by poznać kraj, z którego pochodziła ich ukochana babcia. Owen Gleiberman z "Variety" nazwał tę rolę "sensacyjnym osiągnięciem aktorskim". Reżyserem i odtwórcą głównej roli w filmie jest Jesse Eisenberg, który w najbliższych dniach ma z rąk prezydenta Andrzeja Dudy otrzymać polskie obywatelstwo. Jego babcia w 1938 roku wyemigrowała z Lubelszczyzny za ocean. Culkin, który za niezwykłą kreację, którą stworzył w tym filmie, otrzymał już Złoty Glob, nagrody: BAFTA, Critics' Choice czy Amerykańskiej Gildii Aktorów.

Kieran Culkin i Jesse Eisenberg w filmie "Prawdziwy ból" Searchlight Pictures/20th Century Studios Polska/The Walt Disney Company

Autorka/Autor:am

Źródło: tvn24.pl, Variety