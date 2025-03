Adrien Brody wygłosił płomienną mowę. Nie wszyscy dostrzegli, co zrobił wcześniej

- Proszę wyłączcie muzykę - zaczął. - Robiłem to już wcześniej. Dziękuję - stwierdził dodając, że to "nie pierwsze rodeo" w jego karierze. Obiecał też, że będzie się streszczał. Jak przyznał, to że zdobywa drugą już nagrodę Akademii (22 lata temu dostał Oscara za "Pianistę") daje mu "pewną perspektywę". - Niezależnie od tego, na jakim etapie kariery jesteś, niezależnie od tego, co osiągnąłeś, wszystko może przepaść. I myślę, że to, co czyni tę noc najbardziej wyjątkową, to świadomość tego i wdzięczność, którą czuję, że nadal mogę wykonywać pracę, którą kocham - mówił.