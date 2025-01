Amerykańska Akademia Filmowa poinformowała, że na ostatecznej liście tytułów, spośród których wyłonieni zostaną nominowani do Oscarów, znalazły się 323 filmy pełnometrażowe. Wśród nich są "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna oraz "Zielona granica" Agnieszki Holland. Film Holland znalazł się w gronie 207 tytułów, kwalifikujących się w kategorii najlepszy film. Głosowanie, które wyłoni nominowanych, rusza w środę (8 stycznia).

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej - znana również jako Akademia Filmowa (AMPAS) - opublikowała dwie listy filmów pełnometrażowych, które spełniają warunki formalne tegorocznego wyścigu do oscarowych nominacji. Na pierwszej z nich - obejmującej 323 tytuły - znalazły się produkcje, kwalifikujące się do wszystkich ogólnych kategorii oscarowych ("general entry categories"). Dodatkowo znajdują się na niej nazwiska aktorek i aktorów z poszczególnych filmów - które mają szanse na nominacje w jednej z czterech kategorii aktorskich. Druga natomiast zawiera 207 tytułów kwalifikujących się do kategorii najlepszy film, której regulamin stawia dodatkowe warunki formalne.

Wśród tych 323 tytułów przyjętych do ogólnej rywalizacji znalazły się dwa filmy wyreżyserowane przez Polaków. Są to "Dziewczyna z igłą" w reżyserii szwedzko-polskiego filmowca Mangusa von Horna oraz "Zielona granica" Agnieszki Holland. Ta druga produkcja znalazła się również na liście tytułów, spośród których wskazana zostanie dziesiątka nominowanych w kategorii najlepszy film. Regulamin najważniejszej oscarowej kategorii stawia zgłaszanym filmom szereg dodatkowych kryteriów, które musiały spełnić.

Polskie szanse na oscarowe nominacje

Co to oznacza w praktyce? Lista filmów, które kwalifikują się do ogólnych kategorii oscarowych ("general entry categories"), to lista produkcji spełniających podstawowe warunki formalne. Akademia wyjaśnia: "filmy pełnometrażowe muszą trafić do komercyjnej dystrybucji kinowej w przynajmniej jednym z sześciu obszarów metropolitalnych Stanów Zjednoczonych: hrabstwo Los Angeles, miasto Nowy Jork, the Bay Area (rejon zatoki San Francisco - red.), Chicago w stanie Illinois, Dallas - Fort Worth w stanie Teksas oraz Atlanta w stanie Georgia, w okresie 1.01.-31.12.2024 r. i być pokazywane przez siedem kolejnych dni w tym samym kinie. Czas trwania filmu pełnometrażowego musi przekraczać 40 minut".

A zatem każdy z zaakceptowanych na tej liście filmów ma szanse na nominacje w następujących kategoriach:

aktorskich (najlepsza aktorka, najlepsza aktorka drugoplanowa, najlepszy aktor, najlepszy aktor drugoplanowy),

najlepsze zdjęcia,

najlepsze kostiumy,

najlepsza reżyseria,

najlepszy montaż,

najlepsza piosenka,

najlepsza muzyka,

najlepsza charakteryzacja,

najlepsza scenografia,

najlepszy dźwięk,

najlepsze efekty specjalne,

najlepszy scenariusz (adaptowany lub oryginalny).

Oczywiście, przy każdej z wymienionych kategorii stawiane są dodatkowe warunki kwalifikacji. W niektórych przypadkach - na przykład najlepsza muzyka, najlepsza piosenka czy najlepsze efekty specjalne - Akademia opublikowała "krótkie listy" filmów, które mają szansę na nominację w tych konkretnych kategoriach. Nie zmienia to jednak faktu, że w trakcie głosowania w każdej z kategorii członkowie i członkinie mają wybór wśród filmów zaakceptowanych przez Akademię. Głosowanie rusza w środę 8 stycznia i zakończy się w niedzielę 12 stycznia. Lista nominacji zostanie ogłoszona w piątek 17 stycznia.

Warto pamiętać, że "Zielona granica" i "Dziewczyna z igłą" to nie jedyne tytuły, które mogą przynieść nominację polskim twórcom. Na obu listach znalazła się amerykańsko-polska koprodukcja "Prawdziwy ból" w reżyserii Jessego Eisenberga. Jedną z głównych jego producentek jest Ewa Puszczyńska, autorem zdjęć jest Michał Dymek (który również jest odpowiedzialny za zdjęcia do "Dziewczyny z igłą"), a za scenografię odpowiada Mela Melak. Ponadto, na liście jest także film "Istoty fantastyczne" w reżyserii Johna Krasinskiego, do którego zdjęcia stworzył Janusz Kamiński.

