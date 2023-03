Nagrodzony Oscarem film "Nawalny" w TVN24 GO

Nagrodzony Oscarem film "Nawalny" Daniela Rohera można oglądać w TVN24 GO. Reżyser dokumentu towarzyszył najpoważniejszemu wrogowi politycznemu Władimira Putina, jego rodzinie i zespołowi współpracowników od wyjścia z niemieckiego szpitala do momentu aresztowania w Rosji. Producentem obrazu jest Warner Bros. Discovery.

Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Nawalny w Niemczech

Twórcy towarzyszyli Nawalnemu w jego kryjówce w niemieckim Schwarzwaldzie, gdzie w drugiej połowie 2020 roku dochodził do siebie po leczeniu w berlińskiej klinice, po próbie otrucia go nowiczokiem.

Reżyser, oprócz rozmów z opozycjonistą, sięga po archiwalne wypowiedzi i wpisy w mediach społecznościowych. Widzimy, jak Aleksiej Nawalny dzwoni do zamachowców i pyta ich, dlaczego chcieli go zabić. Żeby zdobyć kontakty niezbędne do poznania odpowiedzi, wykorzystuje zasoby darknetu.