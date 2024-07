Obrońcy Aleca Baldwina zapowiadają pozwy. Ciąg dalszy sprawy po tragedii na planie filmu "Rust"

O możliwości pozwania oskarżycieli obrońcy Baldwina poinformowali w poniedziałek, w przesłanych do prokurator Kari Morrissey i szeryfa Adana Mendozy wnioskach. Zespół prawny aktora wezwał w nich też obie strony do zabezpieczenia wszelkich potencjalnie istotnych dla przyszłych sporów prawnych dowodów.

Obrońcy Aleca Baldwina zapowiadają pozwy

Jak pisze magazyn "Rolling Stone", który dotarł do treści wniosków, obrońcy Baldwina zaapelowali o "natychmiastowe podjęcie wszelkich kroków (...) niezbędnych do zabezpieczenia wszystkich istotnych, potencjalnie istotnych bądź jakkolwiek odnoszących się do podjętych przez państwo w związku ze śmiercią Halyny Hutchins na planie filmu 'Rust' działań - dochodzenia i (próby - red.) oskarżenia - dokumentów, zapisków, informacji przechowywanych elektronicznie oraz innych materiałów zapisanych w jakiejkolwiek formie".

Sprawa śmierci na planie "Rust" nie jest jeszcze rozstrzygnięta

Tragedia na planie westernu "Rust"

21 października 2021 roku na planie westernu "Rust" doszło do tragedii. Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił autorkę zdjęć Halynę Hutchins. Zranił też reżysera filmu Joela Souzę. Wcześniej pierwszy asystent reżysera David Halls miał podać aktorowi rewolwer, mówiąc, że jest on "zimny", to znaczy bez ostrych naboi. Osobą odpowiedzialną za broń była Hannah Gutierrez-Reed. Zbrojmistrzyni nie była obecna na planie w czasie, gdy doszło do wypadku.