Kultura i styl

Nie żyje Ireneusz Radkiewicz. Był autorem słynnych zdjęć

Słynne zdjęcie Ireneusza Radkiewicza. Lech Wałęsa opuszcza miejsce internowania (Arłamów, 15.11.1982)
Słynne zdjęcie Ireneusza Radkiewicza. Lech Wałęsa opuszcza miejsce internowania (Arłamów, 15.11.1982)
Źródło: Ireneusz Radkiewicz/CAF/PAP
Nie żyje fotograf i fotoreporter Ireneusz Radkiewicz. Był między innymi fotografem Lecha Wałęsy. Dokumentował wydarzenia z czasów PRL. O jego śmierci poinformowała w czwartek rodzina.

Ireneusz Radkiewicz zmarł w wieku 75 lat.

Fotografią interesował się od dziecka. W technikum zaczął działać w Grupie fotografii artystycznej Stodoła, pod kierunkiem artysty fotografika Zbigniewa Wojewódzkiego. Działalność ta zaowocowała przyjęciem Radkiewicza do studenckiej agencji fotograficznej Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1971 roku dołączył do Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF). Radkiewicz pracował również jako fotoreporter w Polskiej Agencji Prasowej do lat 90.

Ireneusz Radkiewicz - autor słynnych zdjęć

Radkiewicz dokumentował życie polityczne, kulturalne i społeczne PRL. Był m.in. autorem zdjęć zespołu Breakout, motocyklisty przeskakującego nad leżącymi milicjantami na stadionie klubu Marymont w Warszawie podczas festynu "Lata z Radiem", Jana Karskiego otrzymującego uniwersytecką odznakę od rektora Uniwersytetu Warszawskiego Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, a także miejsca katastrofy lotniczej z 1980 roku w pobliżu lotniska Okęcie w Warszawie.

"Stadion Klubu Marymont", znana fotografia Ireneusza Radkiewicza
"Stadion Klubu Marymont", znana fotografia Ireneusza Radkiewicza
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Od początku prezydentury Lecha Wałęsy był jego fotografem. Poznał byłego prezydenta w Arłamowie, robiąc fotoreportaż przed jego wyjściem z internowania. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć autorstwa Radkiewicza jest fotografia, na której widać Lecha Wałęsę samotnie niosącego dwie walizy w dniu opuszczenia aresztu w Arłamowie w 1982 roku.

Okrągły Stół jest już w Muzeum Historii Polski

Okrągły Stół jest już w Muzeum Historii Polski

WARSZAWA
Paryskie taśmy "Taty Kazika". Nagranie wyjątkowego spotkania

Paryskie taśmy "Taty Kazika". Nagranie wyjątkowego spotkania

Piotr Bakalarski

W 1991 roku Radkiewicz relacjonował m.in. wizytę ówczesnego prezydenta w Izraelu, IV pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski oraz spotkanie Wałęsy z Ronaldem Reaganem na Rancho del Cielo, na którym symbolicznie obalają fragment muru berlińskiego.

Fotograf zrealizował wiele wystaw indywidualnych. Za swoją działalność twórczą otrzymał m.in. srebrny medal w światowym konkursie fotografii prasowej Interpressfoto 72, I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Dyplom Honorowy Związku Polskich Artystów Fotografików, a także kilka tytułów fotoreportera roku CAF.

Autorka/Autor: lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ireneusz Radkiewicz/CAF/PAP

