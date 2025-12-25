Nie żyje Ireneusz Radkiewicz. Był autorem słynnych zdjęć

Słynne zdjęcie Ireneusza Radkiewicza. Lech Wałęsa opuszcza miejsce internowania (Arłamów, 15.11.1982) Źródło: Ireneusz Radkiewicz/CAF/PAP

Ireneusz Radkiewicz zmarł w wieku 75 lat.

Fotografią interesował się od dziecka. W technikum zaczął działać w Grupie fotografii artystycznej Stodoła, pod kierunkiem artysty fotografika Zbigniewa Wojewódzkiego. Działalność ta zaowocowała przyjęciem Radkiewicza do studenckiej agencji fotograficznej Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1971 roku dołączył do Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF). Radkiewicz pracował również jako fotoreporter w Polskiej Agencji Prasowej do lat 90.

Ireneusz Radkiewicz - autor słynnych zdjęć

Radkiewicz dokumentował życie polityczne, kulturalne i społeczne PRL. Był m.in. autorem zdjęć zespołu Breakout, motocyklisty przeskakującego nad leżącymi milicjantami na stadionie klubu Marymont w Warszawie podczas festynu "Lata z Radiem", Jana Karskiego otrzymującego uniwersytecką odznakę od rektora Uniwersytetu Warszawskiego Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, a także miejsca katastrofy lotniczej z 1980 roku w pobliżu lotniska Okęcie w Warszawie.

"Stadion Klubu Marymont", znana fotografia Ireneusza Radkiewicza Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Od początku prezydentury Lecha Wałęsy był jego fotografem. Poznał byłego prezydenta w Arłamowie, robiąc fotoreportaż przed jego wyjściem z internowania. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć autorstwa Radkiewicza jest fotografia, na której widać Lecha Wałęsę samotnie niosącego dwie walizy w dniu opuszczenia aresztu w Arłamowie w 1982 roku.

W 1991 roku Radkiewicz relacjonował m.in. wizytę ówczesnego prezydenta w Izraelu, IV pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski oraz spotkanie Wałęsy z Ronaldem Reaganem na Rancho del Cielo, na którym symbolicznie obalają fragment muru berlińskiego.

Fotograf zrealizował wiele wystaw indywidualnych. Za swoją działalność twórczą otrzymał m.in. srebrny medal w światowym konkursie fotografii prasowej Interpressfoto 72, I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Dyplom Honorowy Związku Polskich Artystów Fotografików, a także kilka tytułów fotoreportera roku CAF.

