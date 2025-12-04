"Drogie posłanki, drodzy posłowie". Poseł Grzegorz Gaża tłumaczy się z drona za 5 tys. złotych Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Fundacja Grand Press ogłosiła nominacje do tegorocznej, XXIX już edycji nagród Grand Press. Dziennikarze TVN24, tvn24.pl oraz TVN24+ zostali wyróżnieni w sześciu kategoriach. W kategorii News nominacje otrzymał Robert Zieliński. W Dziennikarstwie śledczym wyróżniono trójkę dziennikarzy TVN24 - Grzegorza Łakomskiego, Rafała Stangreciaka oraz Grzegorza Głuszaka.

Dziennikarze TVN24 nominowani w kategoriach News i Dziennikarstwo śledcze

Sześcioro dziennikarzy TVN24 i TVN24+: Ewa Galica, Marcin Gutowski, Sebastian Klauziński, Jakub Stachowiak, Michał Przedlacki i Piotr Świerczek znalazło się wśród nominowanych w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo.

Dziennikarze TVN24 nominowani w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo Źródło: TVN24

W kategorii Publicystyka nominowany został Dariusz Kubik, w kategorii Wywiad - Piotr Jacoń, zaś w kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa Justyna Suchecka oraz Natalia Szostak, z czego Suchecka - dwukrotnie.

Dziennikarze TVN24 nominowani w kategoriach Publicystyka, Wywiad oraz Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa Źródło: TVN24

Dodatkowo książki naszych redakcyjnych koleżanek - "Taka twoja uroda. Jak endometrioza niszczy życie Polek" Magdy Łucyan i Katarzyny Górniak oraz "Nadzieja FC. Futbol, ludzie, polityka" Anity Werner (współautorem jest Michał Kołodziejczyk) znalazły się wśród 11 finałowych pozycji szóstej edycji konkursu Grand Press - Książka Reporterska Roku 2025.

Dziennikarki TVN24 nominowane do nagrody Książki Reporterskiej Roku 2025 Źródło: TVN

Lista wszystkich nominowanych do nagród Grand Press 2025

Kategoria News

Robert Zieliński – TVN24.pl "Przyszły szef BBN na razie bez dostępu do tajemnic kraju i NATO"

Piotr Bułakowski – "Fakty" RMF FM "Planowali atak terrorystyczny w szkole w Olsztynie. Szokujące ustalenia" Wiktor Ferfecki – "Rzeczpospolita" "Karol Nawrocki poręczył za neonazistę? Jego sztab nie zaprzecza" Paweł Figurski, Patryk Słowik – Wirtualna Polska Cykl: "Afera Dariusza Wieczorka" Mariusz Gierszewski – Radio Zet, Dominika Długosz – "Newsweek" „Radio Zet ujawnia: Szymon Hołownia spotkał się pod osłoną nocy z wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego” Katarzyna Szymańska-Borginon – "Fakty" RMF FM "Nieoficjalnie: Polska zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń" Krzysztof Zasada – RMF FM Cykl: "Wołodymyr Ż. zatrzymany w Polsce"

Kategoria Dziennikarstwo śledcze

Grzegorz Głuszak – "Superwizjer" TVN24+ "Korupcja wyborcza i przerwana operacja CBŚP"

Grzegorz Łakomski, Rafał Stangreciak – "Czarno na Białym" TVN 24 Cykl: "Drogie Posłanki, Drodzy Posłowie"

Krzysztof Boczek – Goniec.pl Cykl: "Polski Związek Wódki Nożnej. Tak się bawią włodarze polskiej piłki"

Szymon Jadczak – Wirtualna Polska "Karol Nawrocki i 32 rozbójników. Wszystkie przestępstwa uczestników słynnej ustawki. Oto z kim ramię w ramię bił się kandydat PiS" Szymon Jadczak – Wirtualna Polska "Państwo straciło strategiczną dla CPK działkę. Zgodzili się na to politycy PiS"

Agnieszka Mazuś – Jawny Lublin "Śmieciowy biznes. Jak pieniądze inwestorów znikały w piramidzie Prodigo" Patryk Szczepaniak, Konrad Szczygieł – "Raport specjalny" TVP 1 "Dywersanci"

Kategoria Publicystyka

Dariusz Kubik – "Czarno na białym" TVN24+ "Salto"

Jakub Janiszewski – "Polityka" "'Nie pożądaj" – rozmowa z Olivierem Roy, francuskim politologiem"

Rafał Kalukin – "Polityka" "Gry w przegraną"

Michał Okoński – "Tygodnik Powszechny" "Nasi chłopcy, nasza pamięć"

Rafał Pikuła – Magazyn Spider's Web+ "Musk jak król absolutny, a ty jak pańszczyźniany chłop. Witamy w nowym średniowieczu"

Alicja Turczyk – "Pismo. Magazyn Opinii" "ZOL, czyli zapiski o ludziach"

Łukasz Wójcik – "Polityka" "Nowy feudalizm"

Kategoria Wywiad

Piotr Jacoń – "Bez polityki" TVN24+ "Maciej Stuhr: proces żałoby trwał u nas jeszcze za jego życia"

Magdalena Huzarska-Szumiec – "Kraków i Świat" "Przedtem ktoś widział misia, a miś mówi, że jest flamingiem. Teraz miś jest misiem"

dr Maciej Kawecki, Łukasz Bernaś – YouTube This is IT "Odkrył język ludzkiego mózgu | Thomas Sudhof (Nobel)"

Maria Pankowska – OKO.press "Znamy szczegóły ustawki Nawrockiego: złamali kodeks pseudokibica, mieli ze sobą pałki i kastety"

Anna Petelenz – "Kraków i Świat" "Nadzieja to podstawa leczenia" Daria Różańska-Danisz – Na Temat "Tak wygląda umieranie w Polsce. 'Niektórzy mówią, że mogliby kamień zjeść, żeby tylko nie bolało'"

Piotr Witwicki – Interia "Stasiuk: Syta Europa już dawno zapomniała, czym są europejskie wartości"

Kategoria Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa

Szymon Jadczak – Wirtualna Polska, Justyna Suchecka – tvn24.pl "Zbierać jak Sumliński na Jedwabne. 800 tys. na kłamstwie, nienawiści do Żydów i naiwności Polaków"

Justyna Suchecka, Natalia Szostak – tvn24.pl Cykl "Sharenting po polsku"

Jakub Hnat, Mariusz Sepioło – "Raport Specjalny" TVP Info "Made in Russia. Jak się łamie sankcje?"

Dorota Niećko, Agata Gumółka, Karol Gruszka, Szymon Starnawski – "Architektura" "Fest srogi familok: Opowieść o bloku, który jest wielki jak miasto"

Maria Pankowska – OKO.press "Ujawniamy: migranci jako fikcyjni wolontariusze sprzątają hale Amazona w Polsce"

Tomasz Piekot – "Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot" Polskie Radio "Przeklinanie – sport narodowy Polaków"

Patryk Słowik – Wirtualna Polska, Jakub Styczyński – Rynek Zdrowia "Ujawniamy. Bóg od trzustki, państwowy szpital i pieniądze od pacjentów"

Kategoria Reportaż telewizyjny/wideo:

Ewa Galica - "Superwizjer" TVN24+ "Flota cieni"

Marcin Gutowski - TVN24+ Cykl "Tajemnica korespondencji"

Sebastian Klauziński, Jakub Stachowiak - "Superwizjer" TVN24+ "Szlak cieni. Jak staliśmy się przemytnikami ludzi"

Michał Przedlacki - "Superwizjer" TVN24+ "Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety"

Piotr Świerczek - "Czarno na białym" TVN24 "Rabota w Polsze"

Monika Gawrońska, Jacek Smaruj - "Polsat News ujawnia" Polsat News "Podziemie Europy. Ponad prawem"

Przemysław Siuda, Kamila Wielogórska - "Raport specjalny" TVP Info "Andrzej - Joanna. Wspólnie i w porozumieniu"

Kategoria Reportaż prasowy/internetowy

Dariusz Faron, Michał Janczura - Wirtualna Polska "'Granica została przekroczona'. Lekarze ze szpitala psychiatrycznego w Tworkach przerywają milczenie"

Dariusz Faron, Michał Janczura - Wirtualna Polska "Mówiłem, że nie jestem pedofilem" Katarzyna Kaczorowska - "Polityka" "Był zagubiony" Tatiana Kolesnychenko, Maciej Stanik - Wirtualna Polska "Białe trumny są dla dzieci" Tatiana Kolesnychenko, Maciej Stanik - Wirtualna Polska "'Władcy ciał'. Po wszystkim z życia zostaje tylko fasada" Ewa Raczyńska - Onet "'Do końca miałam nadzieję, że urodzę Felka'. Historia Anity w ogniu oskarżeń i komentarzy"

Monika Waluś - Onet "Kryminalna zagadka z Miami. Fentanyl, tajemniczy promotor i śmierć 26-letniej Oli"

Kategoria Reportaż i dokument audio

Roman Czejarek - Polskie Radio Cykl "Heweliusz. Prawdziwa historia" Joanna Gąska - "Reportaż w Radiu Kraków" "Polowanie na dzieci" Michał Janczura - Wirtualna Polska Cykl "Haneczka" Michał Janczura - Wirtualna Polska Cykl "Szarlatan" Małgorzata Nabel-Dybaś - Radio Zachód "Dlaczego?"

Dorota Salus, Agnieszka Szwajgier - "Popołudniówka w piątek" Radio 357 "Miłość w czasach AI" Krzysztof Tubilewicz - Radio 357 Cykl "Pewnego razu... w Łodzi"

Nagroda Książka Reporterska Roku 2025

"Taka twoja uroda. Jak endometrioza niszczy życie Polek" Magdy Łucyan i Katarzyny Górniak; "Nadzieja FC. Futbol, ludzie, polityka" Anity Werner i Michała Kołodziejczyka; "Cisza nad stepem. Kazachstan i pamięć o Rosji" Joanny Czeczott; "Córki chmur. O kobietach z Sahary Zachodniej" Leny Khalid; "Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku" Adama Zadwornego; "Las duchów" Andrzeja Dybczaka; "Oddział chorych na Rosję. Opowieść o Rosjanach czasów putinizmu" Kuby Benedyczaka; "Ozland. Przestrzeń jest wszystkim" Agnieszki Burton; "Pinezka. Historie z granicy polsko-białoruskiej" Urszuli Glensk; "Róża Luksemburg. Domem moim jest cały świat" Weroniki Kostyrko; "Zaginiona Iwona Wieczorek. Koniec kłamstw" Marty Bilskiej i Mikołaja Podolskiego.

W finałowej piątce znalazły się:

"Cisza nad stepem. Kazachstan i pamięć o Rosji" Joanny Czeczott; "Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku" Adama Zadwornego; "Ozland. Przestrzeń jest wszystkim" Agnieszki Burton; "Pinezka. Historie z granicy polsko-białoruskiej" Urszuli Glensk; "Róża Luksemburg. Domem moim jest cały świat" Weroniki Kostyrko.

Jak informuje press.pl nominowane książki wybrało jury w składzie: Marcin Kowalczyk, Roman Kurkiewicz, Weronika Mirowska, Beata Stasińska i Małgorzata Szejnert. W drugim etapie z finałowej jedenastki jurorzy wybrali najlepszą piątkę, a następnie wskażą zwycięską publikację. Spośród piątki książek, głosami czytelników zostanie wyłoniony również laureat Nagrody Czytelników.

Wybór dziennikarza roku

Do 5 grudnia można zgłaszać Fundacji Grand Press kandydatki oraz kandydatów na Dziennikarza Roku. Mogą ich wskazywać kolegia redakcyjne polskich gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe. Każda redakcja ma prawo do nominowania od jednego do trzech kandydatów, zarówno z mediów ogólnopolskich, jak i lokalnych, przy czym żaden nie może być pracownikiem redakcji nominującej lub redakcji z nią strukturalnie powiązanych.

Tegoroczne jury Grand Pressów to Andrzej Andrysiak ("Gazeta Radomszczańska", SGL), Mariusz Janicki ("Polityka"), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN24), Ewa Szadkowska ("Rzeczpospolita"), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak ("Przegląd"), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik ("O!Polska") oraz Jacek Żakowski (Tok FM, pierwszy Dziennikarz Roku).

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 14 grudnia o godz. 20, podczas gali 29. edycji konkursu Grand Press. Transmitowana będzie ona na antenie TVN24, a także na profilu Fundacji Grand Press na Facebooku.