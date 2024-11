- Będę strasznie tęsknić, bardzo będzie mi was brakowało. Nie wiem, kiedy znów wystąpię - mówiła Adele łamiącym się głosem podczas występu w Las Vegas w sobotę. Brytyjska wokalistka występowała w sali koncertowej hotelu Caesars Palace przez ostatnie dwa lata. "50 weekend - zakończenie" - napisała w mediach społecznościowych pod zdjęciami z ostatnich koncertów.

Adele zapowiada przerwę od koncertowania

Adele zapowiedziała przerwę od koncertowania już kilka miesięcy wcześniej. Podczas sierpniowego występu w Monachium artystka wygłosiła krótkie oświadczenie. Podziękowała publiczności za obecność i podsumowała swoją ostatnią serię występów w stolicy Bawarii. Stwierdziła, że były one "spektakularne" i "będzie pamiętać je na zawsze". Wyznała też, że wieńczący je występ "miał być jej ostatnim" w tym roku.

- Cieszę się, że nim nie jest. Wciąż mam po nim 10 koncertów, bo wcześniej źle się czułam i zostały one przełożone. Mam jeszcze dokładnie pięć tygodni (koncertowania - red.) i 10 występów do zrobienia w ramach mojej rezydentury (w Las Vegas - red.) - powiedziała Adele. - Ale po nich nie zobaczę was przez niezwykle długi czas - dodała gwiazda.