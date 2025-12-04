Logo strona główna
Kultura i styl

Kazik w szpitalu. "Dziś w nocy bliski końca drogi byłem"

|
Kazik Staszewski
"To najważniejsza piosenka, jaką do filmu napisałem"
Źródło: Ewelina Witenberg | Fakty po południu
Wokalista Kultu, Kazik Staszewski, poinformował w czwartek w mediach społecznościowych, że jest w szpitalu. W ostatnim wpisie stwierdził, że w nocy był "bliski końca drogi". Wcześniej wspomniał o źle wykonanym zabiegu.
Kluczowe fakty:
  • Po koncercie Kultu w Zielonej Górze 30 listopada na zespół wylała się lawina negatywnych komentarzy.
  • Lider Kultu, Kazik Staszewski, przeprosił wtedy za swoją "niedyspozycję" i wspomniał o problemach zdrowotnych.
  • W czwartek muzyk zamieścił serię wpisów ze szpitala.

Wokalista Kazik Staszewski, znany między innymi z zespołu Kult, zamieścił w mediach społecznościowych w czwartek trzy wpisy dotyczące jego pobytu w szpitalu. W pierwszym zamieścił wideo z łóżka szpitalnego i napisał, że przebywa na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. "Sprawa jest poważniejsza. Mówią coś o sepsie. Ten ból czułem już w Łodzi" - stwierdził muzyk. Grupa Kult zagrała tam koncert 28 listopada. "Było źle już wtedy, ale trzeba było zakończyć. Próbowałem ratować się jak mogłem, a g***no mogłem" - napisał.

Kazik Staszewski w szpitalu

W kolejnym wpisie z czwartku Kazik wspomniał, że źle wykonano mu zabieg usunięcia wyrostka. "Zostawili jakiś farfocel na końcu" - czytamy. Jak poinformował, leży na OIOM-ie na Teneryfie. "Sprawa jest poważniejsza. Mówią coś o sepsie".

W kolejnym czwartkowym wpisie stwierdził, że "po serii badań doktory powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem" oraz, że prawdopodobnie zostanie poddany operacji.

Wpisy Kazika Staszewskiego pojawiły się po wcześniejszych oświadczeniach artysty dotyczących koncertu zespołu w Zielonej Górze 30 listopada. Po występie w sieci pojawiła się lawina negatywnych komentarzy. Staszewski wydał wtedy oświadczenie, w którym przeprosił za swoją "niedyspozycję, która uniemożliwiła mu wykonanie występu na odpowiednim poziomie". "W trosce o swoje zdrowie chcąc 'ratować się' przed covidem oraz dokuczliwym bólem brzucha sięgnąłem po środki, które, jak się okazało, w połączeniu z alkoholem zadziałały zupełnie odwrotnie do zamierzonego. Z marnym skutkiem. Była to poważna lekkomyślność, za którą szczerze żałuję" - napisał 1 grudnia na profilu Kultu na Facebooku. Wspomniał również, że planuje ograniczyć koncertowanie, ponieważ stał się "własną karykaturą".

pc

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP

Muzyka
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
