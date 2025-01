Do kin trafiła "Sztuka pięknego życia" z Andrew Garfieldem i Florence Pugh w rolach głównych. To wzruszający i motywujący film o poturbowanej emocjonalnie parze. Producentem obrazu jest aktor Benedict Cumberbatch. Z kolei "Drzewa milczą" to nagradzany dokument, który trafił do streamingu. Opowiada o nastolatce z Iraku, która wraz z rodziną uciekła z kraju przed islamskimi fanatykami. Po śmierci matki w lesie na polsko-białoruskiej granicy na jej barki spada odpowiedzialność za opiekę nad braćmi i ojcem.