W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg podsumowała najważniejsze wydarzenia ze świata filmu i muzyki w mijającym tygodniu. W programie między innymi o krytyce musicalu "Emilia Pérez", premierze pełnego humoru filmu "100 dni do matury", apelu włoskich filmowców do premier Włoch Giorgii Meloni oraz proteście brytyjskich artystów wobec proponowanych przez rząd Wielkiej Brytanii regulacji dotyczących prawa autorskiego.

> Hollywoodcy giganci tacy jak Steven Spielberg czy Martin Scorsese apelują do włoskiej premier Giorgii Meloni, aby nie zgodziła się na nowy plan zagospodarowania Rzymu. Zgodnie z nim zabytkowe kina będzie można zamienić w supermarkety, galerie handlowe czy hotele. Pod listem wystosowanym do włoskich włoskich władz podpisało się ponad pół tysiąca światowej sławy filmowców.

> Kate Bush, Annie Lennox i tysiąc innych artystów podpisało petycję przeciwko nowemu prawu autorskiemu w Wielkiej Brytanii. Proponowane przez brytyjski rząd regulacje pozwoliłyby trenować nowe modele sztucznej inteligencji w oparciu o istniejące piosenki bez konieczności płacenia twórcom za wykorzystanie ich prac. W akcie protestu muzycy wydali album "Is this what we want?", który jest pozbawiony muzyki i zawiera wyłącznie dźwięki otoczenia zarejestrowane w pustych studiach i przestrzeniach koncertowych. Ma to symbolizować wpływ nowego prawa na wpływ na życie wokalistów, instrumentalistów czy kompozytorów.