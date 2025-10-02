Jacek Wójcik nie żyje. Gwiazdor "Królowych życia" miał 55 lat

Jacek Wójcik nie żyje Źródło: FOTON/PAP

"Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia… " - przekazała telewizja TTV w czwartek rano na Facebooku i Instagramie, informując, że Jacek Wójcik zmarł dzień wcześniej, 1 października. Miał 55 lat. "Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych" - dodała redakcja telewizji.

TTV podkreśliła w komunikacie, że Wójcik "był duszą towarzystwa, zarażał energią i dobrym humorem". Widzowie poznali go w programie "Królowe życia", niedawno wziął też udział w innym programie tej samej stacji - "Orzeł czy reszka".

Po debiucie na małym ekranie "podbijał sieć, publikując zdjęcia i filmy na swoich profilach w mediach społecznościowych" - czytamy na stronie TTV.