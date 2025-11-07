Logo strona główna
Kultura i styl

Kendrick Lamar z największą liczbą nominacji do Grammy 2026. Szansę na nagrodę ma też Polak

|
Kendrick Lamar na rozdaniu Grammy 2025
Kendrick Lamar
Źródło: Reuter Archive
Amerykańska Akademia Fonograficzna ogłosiła listę nominowanych do najbardziej prestiżowych nagród muzycznych świata - Grammy. Najwięcej, bo aż dziewięć nominacji, otrzymał Kendrick Lamar. Na liście nominowanych znalazł się też polski gitarzysta klasyczny Mateusz Kowalski.

Nagrody Grammy uznawane są powszechnie za najważniejsze wyróżnienie muzyczne na świecie. Przyznawane są przez członków amerykańskiej Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji, nazywanej także Akademią Fonograficzną. 68. ceremonia wręczenia Grammy odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Crypto Arena w Los Angeles.

Nagrody przyznane zostaną w 95 kategoriach. W czerwcu tego roku Akademia Fonograficzna wprowadziła szereg zmian. Pojawiły się dwie nowe kategorie: Najlepszy album - tradycyjna muzyka country oraz Najlepsza okładka albumu. Zmieniona została nazwa kategorii Najlepszy album - muzyka country na Najlepszy album - współczesna muzyka country. Natomiast kategoria Najlepsze limitowane wydanie specjalne lub najlepsza oprawa wydawnictwa muzycznego włączona zostanie do kategorii Najlepsze opakowanie wydawnictwa muzycznego (Best Recording Package).

Nominacje do 68. edycji nagród Grammy ogłosili: piosenkarka Angélique Kidjo, piosenkarka i muzyczka Brandi Carlile, śpiewaczka gospelowa CeCe Winans, wokalistka Chappell Roan, producent muzyczny David Foster, raperka i piosenkarka Doechii, skrzypaczka, wokalistka i edukatorka dr. Chelsey Green, dziennikarka Gayle King, wokalista i muzyk Jon Batiste, piosenkarka i autorka piosenek Karol G, kwartet country Little Big Town, piosenkarka Lizzo, art director Masaki Koike, grupa Mumford & Sons, piosenkarka i aktorka Nicole Scherzinger, piosenkarka i aktorka Sabrina Carpenter oraz osoba piosenkarska Sam Smith.

Szanse na nagrody Grammy 2026 mają wydawnictwa, nagrania i występy z okresu 31.08.24 - 30.08.25. O tym, do kogo trafi słynna statuetka w kształcie małego gramofonu, w głosowaniach decyduje około 26 tysięcy członków Akademii Fonograficznej.

Polak z szansą na Grammy

Wśród nominowanych znalazł się gitarzysta klasyczny Mateusz Kowalski - absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Kowalski otrzymał nominację w kategorii Najlepszy występ orkiestry kameralnej/małego zespołu za występ "Slavic Sessions" wspólnie ze słoweńskim wirtuozem Makiem Grgiciem.

Listę nominowanych zdominował Kendrick Lamar, który zdobył dziewięć nominacji. Tuż za nim - z siedmioma nominacjami - znalazła się Lady Gaga.

Kendrick Lamar na rozdaniu Grammy 2025
Kendrick Lamar na rozdaniu Grammy 2025
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Grammy 2026 - lista nominowanych w najważniejszych kategoriach

Autor/autorka piosenek roku - muzyka rozrywkowa:

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Producent/producentka roku - muzyka rozrywkowa:

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Nagranie roku:

  • "DtMF" - Bad Bunny
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "Anxiety" - Doechii
  • "Wildflower" - Billie Eilish
  • "Abracadabra" - Lady Gaga
  • "luther" - Kendrick Lamar With SZA
  • "The Subway" - Chappell Roan
  • "APT." - Rosé, Bruno Mars

Piosenka roku:

  • "Abracadabra" - Lady Gaga - autorzy piosenki: Lady Gaga, Henry Walter, Andrew Watt
  • "Anxiety" - Doechii - autorka piosenki: Jaylah Hickmon (Doechii)
  • "APT." - Rosé, Bruno Mars - autorzy piosenki: Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas, Henry Walter
  • "DtMF" - Bad Bunny - autorzy piosenki: Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry, Roberto José Rosado Torres
  • "Golden [From "KPop Demon Hunters"]" - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - autorzy piosenki: EJAE, Mark Sonnenblick
  • "luther" - Kendrick Lamar with SZA - autorzy piosenki: Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears, Kamasi Washington
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter - autorzy piosenki: Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter
  • "Wildflower" - Billie Eilish - autorzy piosenki: Billie Eilish O’Connell, Finneas O’Connell
Doechii podczas Grammy 2025
Doechii podczas Grammy 2025
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Album roku:

  • "Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny
  • "Swag" - Justin Bieber
  • "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
  • "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
  • "Mayhem" - Lady Gaga
  • "GNX" - Kendrick Lamar
  • "Mutt" - Leon Thomas
  • "Chromakopia" - Tyler, the Creator

Najlepszy nowy artysta/najlepsza nowa artystka:

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Najlepszy album wokalny pop:

  • "Swag" - Justin Bieber
  • "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
  • "Something Beautiful" - Miley Cyrus
  • "Mayhem" - Lady Gaga
  • "I've Tried Everything But Therapy (Part 2)" - Teddy Swims

Najlepszy solowy występ - pop:

  • "Daisies" - Justin Bieber
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "Disease" - Lady Gaga
  • "The Subway" - Chappell Roan
  • "Messy" - Lola Young

Najlepszy album - muzyka alternatywna:

  • "Sable, Fable" - Bon Iver
  • "Songs of a Lost World" - The Cure
  • "Don't Tap the Glass" - Tyler, the Creator
  • "Moisturizer" - Wet Leg
  • "Ego Death at a Bachelorette Party" - Hayley Williams
Okładka płyty The Cure "Songs of A Lost World" autorstwa Andy'ego Velli
Okładka płyty The Cure "Songs of A Lost World" autorstwa Andy'ego Velli
Źródło: Andy Vella/Universal Music Polska

Najlepszy album - rock:

  • "Private Music" - Deftones
  • "I quit" - Haim
  • "From Zero" - Linkin Park
  • "Never Enough" - Turnstile
  • "Idols" - Yungblud

Najlepszy album - muzyka dance/elektroniczna: 

  • "Eusexua" - FKA Twigs
  • "Ten Days" - Fred Again..
  • "Fancy That" - PinkPantheress
  • "Inhale / Exhale" - Rüfüs Du Sol
  • "F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3" - Skrillex

Najlepszy album - rap:

  • "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
  • "Glorious" - GloRilla
  • "God Does Like Ugly" - JID
  • "GNX" - Kendrick Lamar
  • "Chromakopia" - Tyler, the Creator

Najlepszy album - r'n'b:

  • "Beloved" - GIVĒON
  • "Why Not More?" - Coco Jones
  • "The Crown" - Ledisi
  • "Escape Room" - Teyana Taylor
  • "Mur" - Leon Thomas

Najlepszy album - r'n'b progresywny:

  • "BLOOM" - Durand Bernarr
  • "Adjust Brightness" - Bilal
  • "LOVE ON DIGITAL" - Destin Conrad
  • "Access All Areas" - FLO
  • "Come As You Are" - Terrace Martin & Kenyon Dixon

Najlepszy album - jazz instrumentalny:

  • "Trilogy 3 (Live)" - Chick Corea, Christian McBride, Brian Blade
  • "Southern Nights" - Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore
  • "Belonging" - Branford Marsalis Quartet
  • "Spirit Fall" - John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade
  • "Fasten Up" - Yellowjackets

Najlepszy występ orkiestry kameralnej/małego zespołu:

  • "Dennehy: Land Of Winter" - Alan Pierson & Alarm Will Sound
  • "La Mer - French Piano Trios" - Neave Trio
  • "Lullabies For The Brokenhearted" - Lili Haydn & Paul Cantelon
  • "Slavic Sessions" - Mak Grgić & Mateusz Kowalski
  • "Standard Stoppages" - Third Coast Percussion

Najlepszy album - tradycyjny pop wokalny:

  • "Wintersongs" - Laila Biali
  • "The Gift Of Love" - Jennifer Hudson
  • "Who Believes In Angels?" - Elton John & Brandi Carlile
  • "Harlequin" - Lady Gaga
  • "A Matter Of Time" - Laufey
  • "The Secret Of Life: Partners, Volume 2" - Barbra Streisand

Najlepszy album - latin pop:

  • "Cosa Nuestra" - Rauw Alejandro
  • "BOGOTÁ (DELUXE)" - Andrés Cepeda
  • "Tropicoqueta" - KAROL G
  • "Cancionera" - Natalia Lafourcade
  • "¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz
Bad Bunny podczas koncertu inaugurującego jego rezydencję w San Juan (Portoryko)
Bad Bunny podczas koncertu inaugurującego jego rezydencję w San Juan (Portoryko)
Źródło: Thais Llorca/EPA/PAP

Najlepszy album - música urbana:

  • "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny
  • "Mixteip" - J Balvin
  • "FERXXO VOL X: Sagrado" - Feid
  • "NAIKI - Nicki Nicole
  • EUB DELUXE" - Trueno
  • "SINFÓNICO (En Vivo)" - Yandel
Grammy 2026 - nominacje. Pełna lista w języku angielskim
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bad Bunny podczas koncertu inaugurującego jego rezydencję w San Juan (Portoryko)
Bad Bunny wystąpi podczas meczu Super Bowl
Rosalía w Polsce
Taką płytę nagrać mogła tylko ona
WYBÓR WRONY
Jon Chu i Jan Saczek
Wielki sukces młodych polskich filmowców

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

TAGI:
MuzykaHollywood
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
