Fryderyki 2022, muzyka poważna. Lista laureatów

"BWV - Bach - Cello Suites 1-6" Karola Marianowskiego otrzymał nagrodę Fryderyka w kategorii Album Roku Recital Solowy. "Words of Mystery. Music for Choir And Cello" w wykonaniu Marcina Zdunika i Zespółu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" pod dyrekcją Anny Szostak to laureat w kategorii Album Roku Muzyka Chóralna.