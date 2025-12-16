"Franz Kafka" poza oscarową "krótką listą". Łukasz Żal z szansą na nominację

"Franz Kafka" - zwiastun filmu Agnieszki Holland Źródło: Total Film/Kino Świat

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Oscarowy wyścig nabrał tempa. Amerykańska Akademia Filmowa (Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej - AMPAS) we wtorek opublikowała "krótkie listy" tytułów w 12 kategoriach, między innymi: najlepszy film międzynarodowy, najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, najlepszy film krótkometrażowy, najlepsza muzyka oraz najlepsza piosenka. Spośród tych, którzy są na listach, wyłonieni zostaną nominowani do Oscara w tych kategoriach.

Szansę na trzecią nominację w karierze ma autor zdjęć filmowych Łukasz Żal, którego akademicy docenili tym razem za film Chloe Zhao "Hamnet".

"Franz Kafka" poza wyścigiem w kategorii najlepszy film międzynarodowy

W kategorii najlepszy film międzynarodowy polską kinematografię reprezentował film Agnieszki Holland "Franz Kafka". Jednak konkurencja okazała się silniejsza, bo produkcja ta nie znalazła się w gronie 15 tytułów, które mają szansę na nominację.

Jeszcze w maju, tuż po zakończonym Festiwalu Filmowym w Cannes, międzynarodowa krytyka wskazywała kilka tytułów z Konkursu Głównego jako najmocniejszych kandydatów w tej oscarowej kategorii. Jednym tchem wymieniane były: "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera, "Wpatrując się w słońce" Maschy Schilinski, "Sirāt" Olivera Laxe'a czy "Tajny agent" Klebera Mendonçy Filho. W innych sekcjach canneńskiego festiwalu zwracano uwagę na "Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" Shih Ching Tsou. Po zakończonym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji do tego grona dołączyły między innymi "Bez wyjścia" Parka Chan Wooka i "Głos Hind Rajab" Kaouther Ben Hani.

Ostatecznie na krótkiej liście w kategorii najlepszy film międzynarodowy - poza tymi już wspomnianymi - znalazły się również: "Belén", "Jak bracia", "Tort dla prezydenta", "Kokuhô", "Allly baqi mink", "Palestine 36" oraz "Na późnej zmianie".

"Taty nie ma" reż. Jan Saczek - fragment Źródło: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Krótkie metraże z szansą na nominację

W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski szansę na nominację ma "Taty nie ma" w reżyserii Jana Saczka, studenta Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Saczek w październiku otrzymał już za ten film złotą Studencką Nagrodę Akademii Filmowej w kategorii filmy fabularne.

Natomiast w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany znalazła się belgijsko-francusko-polska koprodukcja "Autokar" w reżyserii Sylwii Szkiłądź.

Lista nominacji do Oscarów zostanie ogłoszona 22 stycznia 2026 roku. Sama ceremonia wręczenia Nagród Akademii Filmowej odbędzie się 15 marca przyszłego roku.

Oscary 2026. "Krótkie listy" filmów z szansą na nominacje

Najlepszy film międzynarodowy

"Belén" - Argentyna

"To był zwykły przypadek" - Francja

"Wartość sentymentalna" - Norwegia

"Tajny agent" - Brazylia

"Jak bracia" - Indie

"Tort dla prezydenta" - Irak

"Głos Hind Rajab" - Tunezja

"Sirāt" - Hiszpania

"Bez wyjścia" - Korea Południowa

"Wpatrując się w słońce" - Niemcy

"Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" - Tajwan

"Kokuhô" - Japonia

"Allly baqi mink" - Jordania

"Palestine 36" - Palestyna

"Na późnej zmianie" - Szwajcaria

"To był zwykły przypadek" reż. Jafar Panahi Źródło: Aurora Films

Najlepsze zdjęcia

"Ballad of a Small Player"

"Bugonia"

"Zgiń, kochanie"

"F1: Film"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Nowa fala"

"Jedna bitwa po drugiej"

'Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

"Sirât"

"Song Sung Blue"

"Wpatrując się w słońce"

"Sny o pociągach"

"Wicked: Na dobre"

"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler (2025) Źródło: Warner Bros. Pictures

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

"Ado"

"Amarela"

"Beyond Silence"

"The Boy with White Skin"

"Butcher’s Stain"

"Butterfly on a Wheel"

"Taty nie ma"

"Extremist"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen’s Period Drama"

"Pantyhose"

"The Pearl Comb"

"Rock, Paper, Scissors"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

"Autokar"

"Butterfly"

"Cardboard"

"Éiru”

"Forevergreen”

"The Girl Who Cried Pearls"

"Hurikán"

"I Died in Irpin"

“The Night Boots”

"Playing God"

"The Quinta's Ghost"

"Retirement Plan"

"The Shyness of Trees"

"Snow Bear"

"The Three Sisters"

"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Najlepszy casting

"Frankensten"

"Hamnet”

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

"Sirât"

"Zniknięcia"

"Wicked: Na dobre"

Najlepsza ścieżka muzyczna

Ludwig Göransson "Grzesznicy"

Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"

Max Richter "Hamnet"

Alexandre Desplat "Frankenstein"

Kangding Ray "Sirāt"

Jerskin Fendrix "Bugonia"

Hildur Guðnadóttir "Hedda"

Daniel Lopatin "Wielki Marty"

Nicholas Britell "Jay Kelly"

Simon Franglen "Avatar: Ogień i popiół"

Bryce Dessner "Sny o pociągach"

Nathan Johnson "Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'"

John Powell, Stephen Schwartz "Wicked: Na dobre"

Laura Karpman "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"

Lesley Barber "Diane Warren: Relentless"

Hans Zimmer "F1: Film"

Volker Bertelmann "Dom pełen dynamitu"

Bryan Tyler "Norymberga"

Nine Inch Nails "Tron: Ares"

Aaron Zigman "Truth and Treason"

Najlepsza piosenka

"As Alive As You Need Me To Be" z filmu "Tron: Ares"

"Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless"

"Dream As One" z filmu "Avatar: Ogień i popiół"

"Drive" z filmu "F1: Film"

"Dying To Live" z filmu "Billy Idol Should Be Dead"

"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"

"Highest 2 Lowest" z filmu "Highest 2 Lowest”"

"I Lied to You" z filmu "Grzesznicy"

"Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"

"The Girl in the Bubble" z filmu "Wicked: Na dobre"

"Last Time (I Seen The Sun)" z filmu "Grzesznicy"

"No Place Like Home" z filmu "Wicked: Na dobre"

"Our Love" z filmu "The Ballad of Wallis Island"

"Salt Then Sour Then Sweet" z filmu "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"

"Sweet Dreams Of Joy" z filmu "Viva Verdi!"

Najlepszy dźwięk

"Avatar: Ogień i popiół"

"Jedna bitwa po drugiej"

"F1: Film"

"Grzesznicy"

"Wicked: Na dobre"

"Frankenstein"

"Mission: Impossible - The Final Reckoning"

"Springsteen: Ocal mnie od nicości"

"Superman"

"Sirat"

Najlepsza charakteryzacja

"The Alto Knights"

"Frankenstein"

"Kokuhô"

"Norymberga"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Smashing Machine"

"Brzydka siostra"

"Wicked: Na dobre"

Najlepsze efekty specjalne

"Avatar: Ogień i popiół"

"The Electric State"

"F1: Film"

"Frankenstein"

"Jurassic World: Odrodzenie"

"Zaginiony autokar"

"Grzesznicy"

"Superman"

"Tron: Ares"

"Wicked: Na dobre"

OGLĄDAJ: TVN24