Kultura i styl

"Franz Kafka" poza oscarową "krótką listą". Łukasz Żal z szansą na nominację

|
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
"Franz Kafka" - zwiastun filmu Agnieszki Holland
Źródło: Total Film/Kino Świat
"Franz Kafka" Agnieszki Holland, polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, odpadł z dalszego wyścigu. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej opublikowała tak zwane krótkie listy tytułów i twórców, którzy mają szansę na nominację w wybranych dwunastu kategoriach.

Oscarowy wyścig nabrał tempa. Amerykańska Akademia Filmowa (Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej - AMPAS) we wtorek opublikowała "krótkie listy" tytułów w 12 kategoriach, między innymi: najlepszy film międzynarodowy, najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, najlepszy film krótkometrażowy, najlepsza muzyka oraz najlepsza piosenka. Spośród tych, którzy są na listach, wyłonieni zostaną nominowani do Oscara w tych kategoriach.

Szansę na trzecią nominację w karierze ma autor zdjęć filmowych Łukasz Żal, którego akademicy docenili tym razem za film Chloe Zhao "Hamnet".

"Franz Kafka" poza wyścigiem w kategorii najlepszy film międzynarodowy

W kategorii najlepszy film międzynarodowy polską kinematografię reprezentował film Agnieszki Holland "Franz Kafka". Jednak konkurencja okazała się silniejsza, bo produkcja ta nie znalazła się w gronie 15 tytułów, które mają szansę na nominację.

Tomasz-Marcin Wrona

Jeszcze w maju, tuż po zakończonym Festiwalu Filmowym w Cannes, międzynarodowa krytyka wskazywała kilka tytułów z Konkursu Głównego jako najmocniejszych kandydatów w tej oscarowej kategorii. Jednym tchem wymieniane były: "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera, "Wpatrując się w słońce" Maschy Schilinski, "Sirāt" Olivera Laxe'a czy "Tajny agent" Klebera Mendonçy Filho. W innych sekcjach canneńskiego festiwalu zwracano uwagę na "Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" Shih Ching Tsou. Po zakończonym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji do tego grona dołączyły między innymi "Bez wyjścia" Parka Chan Wooka i "Głos Hind Rajab" Kaouther Ben Hani.

Ostatecznie na krótkiej liście w kategorii najlepszy film międzynarodowy - poza tymi już wspomnianymi - znalazły się również: "Belén", "Jak bracia", "Tort dla prezydenta", "Kokuhô", "Allly baqi mink", "Palestine 36" oraz "Na późnej zmianie".

"Taty nie ma" reż. Jan Saczek - fragment
Źródło: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Krótkie metraże z szansą na nominację

W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski szansę na nominację ma "Taty nie ma" w reżyserii Jana Saczka, studenta Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Saczek w październiku otrzymał już za ten film złotą Studencką Nagrodę Akademii Filmowej w kategorii filmy fabularne.

Natomiast w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany znalazła się belgijsko-francusko-polska koprodukcja "Autokar" w reżyserii Sylwii Szkiłądź. 

Lista nominacji do Oscarów zostanie ogłoszona 22 stycznia 2026 roku. Sama ceremonia wręczenia Nagród Akademii Filmowej odbędzie się 15 marca przyszłego roku.

Oscary 2026. "Krótkie listy" filmów z szansą na nominacje

Najlepszy film międzynarodowy

  • "Belén" - Argentyna
  • "To był zwykły przypadek" - Francja
  • "Wartość sentymentalna" - Norwegia
  • "Tajny agent" - Brazylia
  • "Jak bracia" - Indie
  • "Tort dla prezydenta" - Irak
  • "Głos Hind Rajab" - Tunezja
  • "Sirāt" - Hiszpania
  • "Bez wyjścia" - Korea Południowa
  • "Wpatrując się w słońce" - Niemcy
  • "Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" - Tajwan
  • "Kokuhô" - Japonia
  • "Allly baqi mink" - Jordania
  • "Palestine 36" - Palestyna
  • "Na późnej zmianie" - Szwajcaria
"To był zwykły przypadek" reż. Jafar Panahi
Źródło: Aurora Films

Najlepsze zdjęcia

  • "Ballad of a Small Player"
  • "Bugonia"
  • "Zgiń, kochanie"
  • "F1: Film"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Wielki Marty"
  • "Nowa fala"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • 'Wartość sentymentalna"
  • "Grzesznicy"
  • "Sirât"
  • "Song Sung Blue"
  • "Wpatrując się w słońce"
  • "Sny o pociągach"
  • "Wicked: Na dobre"
grzesznicy zwiastun
"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler (2025)
Źródło: Warner Bros. Pictures

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

  • "Ado"
  • "Amarela"
  • "Beyond Silence"
  • "The Boy with White Skin"
  • "Butcher’s Stain"
  • "Butterfly on a Wheel"
  • "Taty nie ma"
  • "Extremist"
  • "A Friend of Dorothy"
  • "Jane Austen’s Period Drama"
  • "Pantyhose"
  • "The Pearl Comb"
  • "Rock, Paper, Scissors"
  • "The Singers"
  • "Two People Exchanging Saliva"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

  • "Autokar"
  • "Butterfly"
  • "Cardboard"
  • "Éiru”
  • "Forevergreen”
  • "The Girl Who Cried Pearls"
  • "Hurikán"
  • "I Died in Irpin"
  • “The Night Boots”
  • "Playing God"
  • "The Quinta's Ghost"
  • "Retirement Plan"
  • "The Shyness of Trees"
  • "Snow Bear"
  • "The Three Sisters"
"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Najlepszy casting

  • "Frankensten"
  • "Hamnet”
  • "Wielki Marty"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Tajny agent"
  • "Wartość sentymentalna"
  • "Grzesznicy"
  • "Sirât"
  • "Zniknięcia"
  • "Wicked: Na dobre"

Najlepsza ścieżka muzyczna

  • Ludwig Göransson "Grzesznicy"
  • Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"
  • Max Richter "Hamnet"
  • Alexandre Desplat "Frankenstein"
  • Kangding Ray "Sirāt"
  • Jerskin Fendrix "Bugonia"
  • Hildur Guðnadóttir "Hedda"
  • Daniel Lopatin "Wielki Marty"
  • Nicholas Britell "Jay Kelly"
  • Simon Franglen "Avatar: Ogień i popiół"
  • Bryce Dessner "Sny o pociągach"
  • Nathan Johnson "Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'"
  • John Powell, Stephen Schwartz "Wicked: Na dobre"
  • Laura Karpman "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"
  • Lesley Barber "Diane Warren: Relentless"
  • Hans Zimmer "F1: Film"
  • Volker Bertelmann "Dom pełen dynamitu"
  • Bryan Tyler "Norymberga"
  • Nine Inch Nails "Tron: Ares"
  • Aaron Zigman "Truth and Treason"

Najlepsza piosenka

  • "As Alive As You Need Me To Be" z filmu "Tron: Ares"
  • "Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless"
  • "Dream As One" z filmu "Avatar: Ogień i popiół"
  • "Drive" z filmu "F1: Film"
  • "Dying To Live" z filmu "Billy Idol Should Be Dead"
  • "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"
  • "Highest 2 Lowest" z filmu "Highest 2 Lowest”" 
  • "I Lied to You" z filmu "Grzesznicy"
  • "Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"
  • "The Girl in the Bubble" z filmu "Wicked: Na dobre"
  • "Last Time (I Seen The Sun)" z filmu "Grzesznicy"
  • "No Place Like Home" z filmu "Wicked: Na dobre"
  • "Our Love" z filmu "The Ballad of Wallis Island"
  • "Salt Then Sour Then Sweet" z filmu "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"
  • "Sweet Dreams Of Joy" z filmu "Viva Verdi!"

Najlepszy dźwięk

  • "Avatar: Ogień i popiół"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "F1: Film"
  • "Grzesznicy"
  • "Wicked: Na dobre"
  • "Frankenstein"
  • "Mission: Impossible - The Final Reckoning"
  • "Springsteen: Ocal mnie od nicości"
  • "Superman"
  • "Sirat"

Najlepsza charakteryzacja

  • "The Alto Knights"
  • "Frankenstein"
  • "Kokuhô"
  • "Norymberga"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Grzesznicy"
  • "Smashing Machine"
  • "Brzydka siostra"
  • "Wicked: Na dobre"
Najlepsze efekty specjalne

  • "Avatar: Ogień i popiół"
  • "The Electric State"
  • "F1: Film"
  • "Frankenstein"
  • "Jurassic World: Odrodzenie"
  • "Zaginiony autokar" 
  • "Grzesznicy"
  • "Superman"
  • "Tron: Ares"
  • "Wicked: Na dobre"
Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: fot. Marlene Film Production / Kino Świat

