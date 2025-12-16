"Franz Kafka" poza oscarową "krótką listą". Łukasz Żal z szansą na nominację

Oscarowy wyścig nabrał tempa. Amerykańska Akademia Filmowa (Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej - AMPAS) we wtorek opublikowała "krótkie listy" tytułów w 12 kategoriach, między innymi: najlepszy film międzynarodowy, najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, najlepszy film krótkometrażowy, najlepsza muzyka oraz najlepsza piosenka. Spośród tych, którzy są na listach, wyłonieni zostaną nominowani do Oscara w tych kategoriach.
Szansę na trzecią nominację w karierze ma autor zdjęć filmowych Łukasz Żal, którego akademicy docenili tym razem za film Chloe Zhao "Hamnet".
"Franz Kafka" poza wyścigiem w kategorii najlepszy film międzynarodowy
W kategorii najlepszy film międzynarodowy polską kinematografię reprezentował film Agnieszki Holland "Franz Kafka". Jednak konkurencja okazała się silniejsza, bo produkcja ta nie znalazła się w gronie 15 tytułów, które mają szansę na nominację.
Jeszcze w maju, tuż po zakończonym Festiwalu Filmowym w Cannes, międzynarodowa krytyka wskazywała kilka tytułów z Konkursu Głównego jako najmocniejszych kandydatów w tej oscarowej kategorii. Jednym tchem wymieniane były: "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera, "Wpatrując się w słońce" Maschy Schilinski, "Sirāt" Olivera Laxe'a czy "Tajny agent" Klebera Mendonçy Filho. W innych sekcjach canneńskiego festiwalu zwracano uwagę na "Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" Shih Ching Tsou. Po zakończonym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji do tego grona dołączyły między innymi "Bez wyjścia" Parka Chan Wooka i "Głos Hind Rajab" Kaouther Ben Hani.
Ostatecznie na krótkiej liście w kategorii najlepszy film międzynarodowy - poza tymi już wspomnianymi - znalazły się również: "Belén", "Jak bracia", "Tort dla prezydenta", "Kokuhô", "Allly baqi mink", "Palestine 36" oraz "Na późnej zmianie".
Krótkie metraże z szansą na nominację
W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski szansę na nominację ma "Taty nie ma" w reżyserii Jana Saczka, studenta Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Saczek w październiku otrzymał już za ten film złotą Studencką Nagrodę Akademii Filmowej w kategorii filmy fabularne.
Natomiast w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany znalazła się belgijsko-francusko-polska koprodukcja "Autokar" w reżyserii Sylwii Szkiłądź.
Lista nominacji do Oscarów zostanie ogłoszona 22 stycznia 2026 roku. Sama ceremonia wręczenia Nagród Akademii Filmowej odbędzie się 15 marca przyszłego roku.
Oscary 2026. "Krótkie listy" filmów z szansą na nominacje
Najlepszy film międzynarodowy
- "Belén" - Argentyna
- "To był zwykły przypadek" - Francja
- "Wartość sentymentalna" - Norwegia
- "Tajny agent" - Brazylia
- "Jak bracia" - Indie
- "Tort dla prezydenta" - Irak
- "Głos Hind Rajab" - Tunezja
- "Sirāt" - Hiszpania
- "Bez wyjścia" - Korea Południowa
- "Wpatrując się w słońce" - Niemcy
- "Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" - Tajwan
- "Kokuhô" - Japonia
- "Allly baqi mink" - Jordania
- "Palestine 36" - Palestyna
- "Na późnej zmianie" - Szwajcaria
Najlepsze zdjęcia
- "Ballad of a Small Player"
- "Bugonia"
- "Zgiń, kochanie"
- "F1: Film"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Wielki Marty"
- "Nowa fala"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- 'Wartość sentymentalna"
- "Grzesznicy"
- "Sirât"
- "Song Sung Blue"
- "Wpatrując się w słońce"
- "Sny o pociągach"
- "Wicked: Na dobre"
Najlepszy krótkometrażowy film aktorski
- "Ado"
- "Amarela"
- "Beyond Silence"
- "The Boy with White Skin"
- "Butcher’s Stain"
- "Butterfly on a Wheel"
- "Taty nie ma"
- "Extremist"
- "A Friend of Dorothy"
- "Jane Austen’s Period Drama"
- "Pantyhose"
- "The Pearl Comb"
- "Rock, Paper, Scissors"
- "The Singers"
- "Two People Exchanging Saliva"
Najlepszy krótkometrażowy film animowany
- "Autokar"
- "Butterfly"
- "Cardboard"
- "Éiru”
- "Forevergreen”
- "The Girl Who Cried Pearls"
- "Hurikán"
- "I Died in Irpin"
- “The Night Boots”
- "Playing God"
- "The Quinta's Ghost"
- "Retirement Plan"
- "The Shyness of Trees"
- "Snow Bear"
- "The Three Sisters"
Najlepszy casting
- "Frankensten"
- "Hamnet”
- "Wielki Marty"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Tajny agent"
- "Wartość sentymentalna"
- "Grzesznicy"
- "Sirât"
- "Zniknięcia"
- "Wicked: Na dobre"
Najlepsza ścieżka muzyczna
- Ludwig Göransson "Grzesznicy"
- Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"
- Max Richter "Hamnet"
- Alexandre Desplat "Frankenstein"
- Kangding Ray "Sirāt"
- Jerskin Fendrix "Bugonia"
- Hildur Guðnadóttir "Hedda"
- Daniel Lopatin "Wielki Marty"
- Nicholas Britell "Jay Kelly"
- Simon Franglen "Avatar: Ogień i popiół"
- Bryce Dessner "Sny o pociągach"
- Nathan Johnson "Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'"
- John Powell, Stephen Schwartz "Wicked: Na dobre"
- Laura Karpman "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"
- Lesley Barber "Diane Warren: Relentless"
- Hans Zimmer "F1: Film"
- Volker Bertelmann "Dom pełen dynamitu"
- Bryan Tyler "Norymberga"
- Nine Inch Nails "Tron: Ares"
- Aaron Zigman "Truth and Treason"
Najlepsza piosenka
- "As Alive As You Need Me To Be" z filmu "Tron: Ares"
- "Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless"
- "Dream As One" z filmu "Avatar: Ogień i popiół"
- "Drive" z filmu "F1: Film"
- "Dying To Live" z filmu "Billy Idol Should Be Dead"
- "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"
- "Highest 2 Lowest" z filmu "Highest 2 Lowest”"
- "I Lied to You" z filmu "Grzesznicy"
- "Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"
- "The Girl in the Bubble" z filmu "Wicked: Na dobre"
- "Last Time (I Seen The Sun)" z filmu "Grzesznicy"
- "No Place Like Home" z filmu "Wicked: Na dobre"
- "Our Love" z filmu "The Ballad of Wallis Island"
- "Salt Then Sour Then Sweet" z filmu "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"
- "Sweet Dreams Of Joy" z filmu "Viva Verdi!"
Najlepszy dźwięk
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "F1: Film"
- "Grzesznicy"
- "Wicked: Na dobre"
- "Frankenstein"
- "Mission: Impossible - The Final Reckoning"
- "Springsteen: Ocal mnie od nicości"
- "Superman"
- "Sirat"
Najlepsza charakteryzacja
- "The Alto Knights"
- "Frankenstein"
- "Kokuhô"
- "Norymberga"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Grzesznicy"
- "Smashing Machine"
- "Brzydka siostra"
- "Wicked: Na dobre"
Najlepsze efekty specjalne
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "The Electric State"
- "F1: Film"
- "Frankenstein"
- "Jurassic World: Odrodzenie"
- "Zaginiony autokar"
- "Grzesznicy"
- "Superman"
- "Tron: Ares"
- "Wicked: Na dobre"
