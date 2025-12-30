Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Wichrowe wzgórza", "Supergirl", nowa "Diuna". Jakie filmy zobaczymy w 2026 roku?

|
Wichrowe wzgórza
Na Max jest już dostępny serial "Diuna: Proroctwo". A co ma z tym wszystkim wspólnego Radosław Sikorski?
Źródło: Ewelina Witenberg/Fakty po Południu TVN24
2026 zapowiada się naprawdę ciekawie dla fanów kina. Kalendarz bogaty będzie w interesujące premiery, w tym te, na które widzowie czekają od lat. Czego możemy się spodziewać w kinach w nadchodzącym roku?

"Wichrowe wzgórza"

Data premiery w Polsce: 14 lutego 2026

Wichrowe wzgórza
Wichrowe wzgórza
Źródło: Warner Bros

W Walentynki w kinach zobaczymy wyczekiwany film Emerald Fennell, znanej z takich produkcji jak "Obiecująca. Młoda. Kobieta." oraz "Saltburn". Tym razem na warsztat wzięła klasyk angielskiej literatury - gotycką powieść Emily Bronte "Wichrowe Wzgórza". Osadzona w Yorkshire na przełomie XVIII i XIX wieku historia miłosna Heathcliffa i Catherine Earnshaw była już wielokrotnie przenoszona na duży i mały ekran. Tym razem w główne role wcielają się Margot Robbie i Jacob Elordi. W tle zabrzmi Charli xcx, która zawładnęła rokiem 2024 w muzyce ze swoim albumem "Brat". Znając Fennell, na pewno nie będzie to zwyczajna ekranizacja.

"Supergirl: Woman of Tomorrow"

Data premiery w Polsce: 26 czerwca 2026

Supergirl: Woman of Tomorrow
Supergirl: Woman of Tomorrow
Źródło: Warner Bros

"Supergirl: Woman of Tomorrow" to drugi po "Supermanie" z 2025 roku film rozgrywający się w nowym uniwersum kultowego DC Comics. W postać tytułowej Supergirl wcieli się znana z serialu "Ród Smoka" Milly Alcock, która pojawiła się już w nowej roli we wspominanym "Supermanie". Zaplanowany na czerwiec film ma opowiedzieć jej mroczną historię, zanim znalazła się na planecie Ziemia.

"Diuna: Część Trzecia"

Data premiery w Polsce: 18 grudnia 2026

Kadr z filmu "Diuna: Część druga"
Kadr z filmu "Diuna: Część druga"
Źródło: Warner Bros

Trzecia część najnowszej ekranizacji serii powieści Franka Herberta ma, według doniesień, skupić się na fabule z książki "Mesjasz Diuny", która została wydana w 1969 roku. Timothee Chalamet po raz kolejny wcieli się w postać dziedzica rodu Atrydów, który pod nowym imieniem, Muad'Dib, i z nowymi, pozyskanymi w poprzedniej części mocami, urzeczywistnia starożytny plan stworzenia superistoty, władcy wśród ludzi. To zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier przyszłego roku.

"Panna młoda!"

Data premiery w Polsce: 6 marca 2026

Panna młoda!
Panna młoda!
Źródło: Warner Bros

"Panna młoda!" to nowa wariacja na temat historii Frankesteina. By potwór mógł mieć towarzyszkę ożywiona zostaje zamordowana kobieta. Reżyserka filmu, Maggie Gyllenhaal, była do tej pory znana głównie jako aktorka, chociaż ma już na swoim reżyserskim koncie obsypany nagrodami dramat "Córka" z 2021 roku. W filmie zobaczymy naprawdę gwiazdorską obsadę - Jessie Buckley, Christiana Bale'a, Jake'a Gyllenhaala czy Penelope Cruz.

"Mortal Kombat II"

Data premiery w Polsce: 8 maja 2026 roku

Mortal Kombat II
Mortal Kombat II
Źródło: Warner Bros.

Mortal Kombat to kultowa seria gier i filmów. W 2026 roku zobaczymy drugą część najnowszej ekranizacji. Za reżyserię odpowiada Simon McQuoid, a historia skupi się na postaci Johnny'ego Cage'a, który dołącza do legendarnych wojowników Ziemi, by w śmiertelnym turnieju stanąć przeciwko Shao Kahnowi - tyranowi z innego wymiaru, który pragnie unicestwić ich świat.

"Flowervale Street"

Data premiery w Polsce: 2026 rok

Choć o tym filmie na razie nie wiadomo wiele, jedno jest pewne - możemy spodziewać się naprawdę niezłego kina. Akcja ma rozgrywać się w modnych ostatnio latach 80. i być bogata w nawiązania do popkultury tamtego okresu. W małżeństwo, które na tytułowej Flowervale Street zaczyna zauważać niepokojące zmiany, wcielą się hollywoodzcy aktorzy - Anne Hathaway i Ewan McGregor. Twórca filmu, David Robert Mitchell, na pewno znany jest fanom horroru - współpracował bowiem przy bardzo dobrze ocenianym obrazie "Coś za mną chodzi". Inny jego znany film to "Tajemnice Silver Lake" z 2018 roku.

"Coyote v. Acme"

Data premiery na świecie: 28 sierpnia 2026 roku

Coyote vs Acme
Coyote vs Acme
Źródło: Warner Bros

W roku 2026 nie zabraknie też rodzinnych komedii, a jedną z nich będzie "Coyote v. Acme". Jej główny bohater to znany z uniwersum "Zwariowanych melodii" Wiluś E. Kojot, który w filmie pozywa fikcyjną Acme Corporation za sprzedawanie mu rzekomo wadliwych produktów. W obsadzie pojawią się John Cena, Will Forte, Lana Condor, P.J. Byrne, Tone Bell i Martha Kelly.

"Totalna magia 2"

Data premiery na świecie: 18 września 2026 roku

Tytuł "Totalna magia" jest doskonale znany fanom kina lat 90. Film z 1998 roku opowiadał historię sióstr (grane przez Nicole Kidman i Sandrę Bullock) z prastarego rodu czarownic, które uczą się sztuki czarnoksięskiej, a jednocześnie dowiadują się o ciążącej na ich rodzinie klątwie - mężczyźni, którzy się w nich zakochają, muszą umrzeć. Chociaż film nie był sukcesem kasowym, przez lata zyskał sobie miano halloweenowego klasyka. W sequelu do swoich ról mają powrócić Bullock i Kidman.

"Remain"

Data premiery: 2026 rok

"Remain" to najnowsza propozycja od M. Night Shyamalana, reżysera horrorów. Słynie z techniki umieszczania zwrotów akcji w ostatnim akcie swoich filmów, co zmienia nasze dotychczasowe spojrzenie na ich fabułę. Przez kinomaniaków została ona nazwana "Shyamalan twist" i jest z powodzeniem stosowana również przez innych reżyserów. Do najsławniejszych horrorów indyjskiego twórcy należą "Szósty zmysł", "Znaki" oraz "Osada". W zaplanowanym na przyszły rok filmie pogrążony w żałobie architekt podejmuje pracę po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego. Spotyka on tajemniczą kobietę. Jaki zwrot akcji zobaczymy tym razem?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
TOP filmów polskich mijającego roku

TOP filmów polskich mijającego roku

Tomasz-Marcin Wrona
Stała się ikoną Francji. Kochała zwierzęta

Stała się ikoną Francji. Kochała zwierzęta

"Kot Prot"

Kot Prot
Kot Prot
Źródło: Warner Bros.

Data premiery na świecie: 6 listopada 2026 roku

W roku 2026 nie zabraknie również propozycji dla młodszych widzów. "Kot Prot" to animacja na podstawie klasycznej książki Dr. Seussa z 1957 roku. W filmie, który będzie debiutem tego bohatera na dużym ekranie, tytułowy kot podejmuje się zadania pocieszenie dwójki rodzeństwa, które zmaga się z przeprowadzką do nowego miasta.

Propozycje przyszłorocznych premier to zapowiedzi filmowe Warner Bros. Grupa Warner Bros. Discovery jest właścicielem TVN24 i tvn24.pl.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: Warner Bros, Filmweb, IMDB, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Warner Bros

Udostępnij:
TAGI:
FilmKinoMediaHollywood
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wspaniały sukces Polaka w Londynie. Ratajski w ćwierćfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Odnaleźli Colargola, Uszatka i Pik-Poka. Lalki wróciły do Łodzi
Łódź
Sześć osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej
Piramida finansowa na rynku kryptowalut. Sześć osób zatrzymanych
Szczecin
Kontenerowiec Ursa Major
Rosyjski statek zatonął. Dziennikarskie śledztwo ujawnia jego prawdziwy ładunek
Świat
Cecilia Gimenez
Nie żyje słynna konserwatorka-amatorka z Hiszpanii
Kultura i styl
A co, jeżeli związki partnerskie dotyczyłyby tylko osób różnej płci?
Ustawa o statusie osoby najbliższej. Jest decyzja rządu
Polska
Śnieg, zima, zawieje śnieżne
Czerwony alarm przed atakiem zimy. Doszły nowe ostrzeżenia
METEO
Straż Graniczna, lotnisko Kraków-Balice
Nie słuchał pilota, był agresywny. Pasażer skazany
Kraków
Piotr Wawrzyk
Akt oskarżenia w sprawie afery wizowej. W nim były wiceszef MSZ
Polska
Ominął wysepkę i ledwo nie zderzył się czołowo
Ominął wysepkę i niemal doprowadził do czołowego zderzenia
Lublin
Świąteczny pociąg metra
Komunikacja "zwolniła obroty". Rozkłady na sylwestra, Nowy Rok i Trzech Króli
WARSZAWA
Tusk i Nawrocki
Afera notatkowa i "niedopuszczalna komunikacja"
Polska
Wypadek pod Mławą
Na śliskiej nawierzchni uderzyła w drzewo. Zginęła
WARSZAWA
Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie trafił do aresztu
"Zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom". Miał maczetę
WARSZAWA
Zatrzymana 32-latka i jej konkubent za znęcanie się nad chorym dzieckiem
Pięciolatek był przypalany papierosem i bity. Jest akt oskarżenia
Trójmiasto
Teheran nie ma planów odwetu na Izraelu
Media: Iran pracuje nad nową bronią
Świat
Poseł Dariusz Matecki prowadzony na posiedzenie aresztowe
31 podejrzanych, ale będą następni. Jak idzie rozliczanie?
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Sąd apelacyjny ocenił odmowę wydania listu żelaznego
WARSZAWA
imageTitle
Ma 19 lat, narty w genach i niebywały talent. Czy zdobędzie historyczny medal?
EUROSPORT
Kira Rudyk
Rozmowa prezydentów "daje bardzo mało nadziei"
Świat
Śnieg w Warszawie (22.11.2024r.)
Ile śniegu może spaść w Warszawie
METEO
Brad Pitt w "F1: Film" (reż. Joseph Kosinski)
Kto widział wszystkie? Oto 15 świetnych filmów zagranicznych 2025
"WYBÓR WRONY"
warszawa tlum shutterstock_2573185445
"Koniec ery awizo". Co zmieni się od stycznia?
BIZNES
Mężczyzna wpadł na lotnisku
Na lotnisku przypomnieli mu o alimentach
Kraków
Skradzione ogrodzenie
Ukradli ogrodzenie wraz z bramą i furtką
WARSZAWA
Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce (czerwiec 2025)
Miliardy w obligacjach na polski atom
BIZNES
39-latek odpowie za atak maczetą
Jeden w szpitalu, drugi w areszcie. Po sporze o włączoną kuchenkę gazową
Opole
Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz fajerwerków w sylwestra? Warszawa przygląda się Krakowowi
WARSZAWA
Uciekał przed policją. Zawalił się pod nim lód
Uciekał przed policją. Załamał się pod nim lód. Nagranie
Lublin
imageTitle
Zwycięstwo w cieniu kontrowersji. Shiffrin bliska dyskwalifikacji
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica