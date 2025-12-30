"Wichrowe wzgórza", "Supergirl", nowa "Diuna". Jakie filmy zobaczymy w 2026 roku?

Na Max jest już dostępny serial "Diuna: Proroctwo". A co ma z tym wszystkim wspólnego Radosław Sikorski? Źródło: Ewelina Witenberg/Fakty po Południu TVN24

"Wichrowe wzgórza"

Data premiery w Polsce: 14 lutego 2026

Wichrowe wzgórza Źródło: Warner Bros

W Walentynki w kinach zobaczymy wyczekiwany film Emerald Fennell, znanej z takich produkcji jak "Obiecująca. Młoda. Kobieta." oraz "Saltburn". Tym razem na warsztat wzięła klasyk angielskiej literatury - gotycką powieść Emily Bronte "Wichrowe Wzgórza". Osadzona w Yorkshire na przełomie XVIII i XIX wieku historia miłosna Heathcliffa i Catherine Earnshaw była już wielokrotnie przenoszona na duży i mały ekran. Tym razem w główne role wcielają się Margot Robbie i Jacob Elordi. W tle zabrzmi Charli xcx, która zawładnęła rokiem 2024 w muzyce ze swoim albumem "Brat". Znając Fennell, na pewno nie będzie to zwyczajna ekranizacja.

"Supergirl: Woman of Tomorrow"

Data premiery w Polsce: 26 czerwca 2026

Supergirl: Woman of Tomorrow Źródło: Warner Bros

"Supergirl: Woman of Tomorrow" to drugi po "Supermanie" z 2025 roku film rozgrywający się w nowym uniwersum kultowego DC Comics. W postać tytułowej Supergirl wcieli się znana z serialu "Ród Smoka" Milly Alcock, która pojawiła się już w nowej roli we wspominanym "Supermanie". Zaplanowany na czerwiec film ma opowiedzieć jej mroczną historię, zanim znalazła się na planecie Ziemia.

"Diuna: Część Trzecia"

Data premiery w Polsce: 18 grudnia 2026

Kadr z filmu "Diuna: Część druga" Źródło: Warner Bros

Trzecia część najnowszej ekranizacji serii powieści Franka Herberta ma, według doniesień, skupić się na fabule z książki "Mesjasz Diuny", która została wydana w 1969 roku. Timothee Chalamet po raz kolejny wcieli się w postać dziedzica rodu Atrydów, który pod nowym imieniem, Muad'Dib, i z nowymi, pozyskanymi w poprzedniej części mocami, urzeczywistnia starożytny plan stworzenia superistoty, władcy wśród ludzi. To zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier przyszłego roku.

"Panna młoda!"

Data premiery w Polsce: 6 marca 2026

Panna młoda! Źródło: Warner Bros

"Panna młoda!" to nowa wariacja na temat historii Frankesteina. By potwór mógł mieć towarzyszkę ożywiona zostaje zamordowana kobieta. Reżyserka filmu, Maggie Gyllenhaal, była do tej pory znana głównie jako aktorka, chociaż ma już na swoim reżyserskim koncie obsypany nagrodami dramat "Córka" z 2021 roku. W filmie zobaczymy naprawdę gwiazdorską obsadę - Jessie Buckley, Christiana Bale'a, Jake'a Gyllenhaala czy Penelope Cruz.

"Mortal Kombat II"

Data premiery w Polsce: 8 maja 2026 roku

Mortal Kombat II Źródło: Warner Bros.

Mortal Kombat to kultowa seria gier i filmów. W 2026 roku zobaczymy drugą część najnowszej ekranizacji. Za reżyserię odpowiada Simon McQuoid, a historia skupi się na postaci Johnny'ego Cage'a, który dołącza do legendarnych wojowników Ziemi, by w śmiertelnym turnieju stanąć przeciwko Shao Kahnowi - tyranowi z innego wymiaru, który pragnie unicestwić ich świat.

"Flowervale Street"

Data premiery w Polsce: 2026 rok

Choć o tym filmie na razie nie wiadomo wiele, jedno jest pewne - możemy spodziewać się naprawdę niezłego kina. Akcja ma rozgrywać się w modnych ostatnio latach 80. i być bogata w nawiązania do popkultury tamtego okresu. W małżeństwo, które na tytułowej Flowervale Street zaczyna zauważać niepokojące zmiany, wcielą się hollywoodzcy aktorzy - Anne Hathaway i Ewan McGregor. Twórca filmu, David Robert Mitchell, na pewno znany jest fanom horroru - współpracował bowiem przy bardzo dobrze ocenianym obrazie "Coś za mną chodzi". Inny jego znany film to "Tajemnice Silver Lake" z 2018 roku.

"Coyote v. Acme"

Data premiery na świecie: 28 sierpnia 2026 roku

Coyote vs Acme Źródło: Warner Bros

W roku 2026 nie zabraknie też rodzinnych komedii, a jedną z nich będzie "Coyote v. Acme". Jej główny bohater to znany z uniwersum "Zwariowanych melodii" Wiluś E. Kojot, który w filmie pozywa fikcyjną Acme Corporation za sprzedawanie mu rzekomo wadliwych produktów. W obsadzie pojawią się John Cena, Will Forte, Lana Condor, P.J. Byrne, Tone Bell i Martha Kelly.

"Totalna magia 2"

Data premiery na świecie: 18 września 2026 roku

Tytuł "Totalna magia" jest doskonale znany fanom kina lat 90. Film z 1998 roku opowiadał historię sióstr (grane przez Nicole Kidman i Sandrę Bullock) z prastarego rodu czarownic, które uczą się sztuki czarnoksięskiej, a jednocześnie dowiadują się o ciążącej na ich rodzinie klątwie - mężczyźni, którzy się w nich zakochają, muszą umrzeć. Chociaż film nie był sukcesem kasowym, przez lata zyskał sobie miano halloweenowego klasyka. W sequelu do swoich ról mają powrócić Bullock i Kidman.

"Remain"

Data premiery: 2026 rok

"Remain" to najnowsza propozycja od M. Night Shyamalana, reżysera horrorów. Słynie z techniki umieszczania zwrotów akcji w ostatnim akcie swoich filmów, co zmienia nasze dotychczasowe spojrzenie na ich fabułę. Przez kinomaniaków została ona nazwana "Shyamalan twist" i jest z powodzeniem stosowana również przez innych reżyserów. Do najsławniejszych horrorów indyjskiego twórcy należą "Szósty zmysł", "Znaki" oraz "Osada". W zaplanowanym na przyszły rok filmie pogrążony w żałobie architekt podejmuje pracę po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego. Spotyka on tajemniczą kobietę. Jaki zwrot akcji zobaczymy tym razem?

"Kot Prot"

Kot Prot Źródło: Warner Bros.

Data premiery na świecie: 6 listopada 2026 roku

W roku 2026 nie zabraknie również propozycji dla młodszych widzów. "Kot Prot" to animacja na podstawie klasycznej książki Dr. Seussa z 1957 roku. W filmie, który będzie debiutem tego bohatera na dużym ekranie, tytułowy kot podejmuje się zadania pocieszenie dwójki rodzeństwa, które zmaga się z przeprowadzką do nowego miasta.

Propozycje przyszłorocznych premier to zapowiedzi filmowe Warner Bros. Grupa Warner Bros. Discovery jest właścicielem TVN24 i tvn24.pl.

