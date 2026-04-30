"Wichrowe wzgórza" do obejrzenia w HBO Max

"Wichrowe wzgórza" Oprac. Maciej Wacławik

"Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell to odważna i oryginalna interpretacja jednej z najpopularniejszych historii miłosnych wszech czasów. W rolach głównych występują: Margot Robbie jako Catherine Earnshaw oraz Jacob Elordi jako Heathcliff. Ich burzliwa relacja z romantycznej fascynacji prowadzi wprost do odurzającej i toksycznej obsesji. Film jest monumentalną opowieścią o pożądaniu, miłości i szaleństwie.

Poza Robbie i Elordim w produkcji występują między innymi: nominowana do Oscara Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, laureat nagrody BAFTA Martin Clunes oraz Ewan Mitchell.

Za scenariusz, oparty na powieści Emily Brontë, odpowiada Emerald Fennell, nagrodzona kilka lat wcześniej Oscarem za film "Obiecująca. Młoda. Kobieta". W 2025 roku przyznała, że od zawsze marzyła o nowej adaptacji "Wichrowych wzgórz". - Ta książka zupełnie mnie pochłonęła - podkreśliła podczas jednego ze spotkań przed premierą. - Chciałam stworzyć coś, co byłoby odzwierciedleniem książki, tak jak zapamiętałam ją z czasów, gdy miałam 14 lat - precyzowała.

