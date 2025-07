Syn kultowego "Supermana" zagrał w nowym filmie. "Złożyłem mu hołd"

Światowa premiera filmu "Superman" Źródło: Reuters, tvn24

Kluczowe fakty: "Supermana" od dziś można oglądać w polskich kinach.

Will Reeve opowiedział, co znaczy dla niego zagranie w filmie o słynnym superbohaterze.

Przyznał też, że na premierze "Supermana" pojawił się z pamiątką po ojcu, Christopherze Reeve.

Zmarły w 2004 roku Christopher Reeve był jednym z najsłynniejszych odtwórców Supermana. Zagrał go w kultowym "Supermanie" Richarda Donnera z 1978 roku oraz w trzech kolejnych filmach z serii. Choć najmłodszy syn aktora, 33-letni Will Reeve, nie poszedł w ślady ojca i na co dzień pracuje jako korespondent i prezenter popularnego programu "Good Morning America" w telewizji ABC, wystąpił gościnnie w nowym "Supermanie". W roli reportera.

Złożył hołd słynnemu ojcu

O swojej epizodycznej roli Reeve opowiedział tuż przed światową premierą filmu w "Good Morning America". - Nie jestem aktorem. Mam ogromny szacunek dla tych, którzy zajmują się tym zawodowo, bo to trudny i wymagający fach - ocenił dziennikarz. - Byłem zaszczycony, że mogłem zagrać naprawdę małą rolę. To był naprawdę miły hołd dla powiązań mojej rodziny z tą serią - dodał.

Reeve przyznał, że na premierze filmu w Los Angeles pojawił się z pamiątką po ojcu. - Złożyłem mu hołd, o którym nikomu nie powiedziałem: nosiłem jego spinki do mankietów - powiedział w telewizji. Ponadto zauważył, że oficjalna premiera nowego "Supermana" odbyła się w tym samym miejscu, co produkcji z Christopherem Reeve z 1978 roku.

"Superman" w kinach

"Superman" w reżyserii Jamesa Gunna już od 11 lipca można obejrzeć w polskich kinach. - Ten film ma "feeling" (klimat - red.) klasycznych komiksów tworzonych przez Joe Shustera i Jerry'ego Siegela jeszcze pod koniec lat 30. Ten Superman ma w sobie coś szlachetnego, ma w sobie coś dobrego - mówił w TVN24 o nowym filmie dziennikarz filmowy Tomasz Muszyński. W tytułową postać wciela się David Corenswet. Na ekranie zobaczymy również m.in. Rachel Brosnahan, Nicholasa Houlta i Anthony'ego Carrigana.

