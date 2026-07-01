Kultura i styl Kolejny kraj spoza Europy weźmie udział w Eurowizji Maciej Wacławik |

Podekscytowani fani przybywają na wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

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O dołączeniu kanadyjskiego nadawcy do EBU zdecydowano w głosowaniu podczas zgromadzenia ogólnego tej organizacji, zorganizowanego w Pradze 25 czerwca. Pełne członkostwo zapewnia udział w Eurowizji i Kanada będzie reprezentowana w półfinałach już w przyszłym roku - dowiadujemy się z komunikatu zamieszczonego na stronie Eurowizji.

Kanada tym samym została pierwszym krajem debiutującym na Eurowizji od 2015 roku. Wówczas do konkursu dołączyła Australia. W 2026 roku z powodu uczestnictwa Izraela konkurs zbojkotowały: Holandia, Irlandia, Hiszpania, Islandia i Słowenia.

Kanada już teraz może pochwalić się zwyciężczynią Eurowizji. Pochodząca z Quebecu Celine Dion triumfowała jako reprezentantka Szwajcarii w 1988 roku. 20-letnia wówczas wokalistka zaśpiewała w Dublinie utwór "Ne Partez Pas Sans Moi".

Kanadyjka Celine Dion reprezentowała Szwajcarię na Eurowizji w 1988 roku Źródło zdjęcia: EPA/PAP

Eurowizja - gdzie w przyszłym roku?

Zorganizowany w tym roku 70. Konkurs Piosenki Eurowizji wygrała bułgarska piosenka "Bangaranga" w wykonaniu Dary. To dlatego w 2027 roku konkurs odbędzie się w Bułgarii. "Bangaranga" zdobyła 516 punktów. Drugie miejsce zajął Izrael, zdobywając 343 punkty. Piosenka "Pray" w wykonaniu Alicji Szemplińskiej dała Polsce 12. miejsce.